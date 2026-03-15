Госдепартамент США в пятницу предложил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов США за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтаба Хаменеи и других высокопоставленных чиновниках, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

В списке госдепартамента США из десяти человек, в частности, фигурируют секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, министр внутренних дел Эскандар Момени и министр разведки и безопасности Эсмаил Хатиб, сообщает AFP.

«Эти лица командуют и руководят различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который планирует, организует и осуществляет терроризм по всему миру», - заявили в государственном департаменте.

Примечательно, что в обнародованном госдепартаменте США списке имена четверых из десяти иранцев не названы, и они именуются по должности, например, "советник верховного лидера".

Власти США призвали осведомителей отправлять информацию через Tor или Signal, уточняя, что "ваша информация может сделать вас подходящим лицом для получения вознаграждения". Этот список отличается от перечня десяти наиболее разыскиваемых лиц ФБР, в котором представлены особо опасные криминальные элементы.

Однако программа госдепартамента Rewards for Justice ("Вознаграждение за справедливость") также предлагает деньги за разведданные, ведущие к поимке или судебному преследованию разыскиваемых лиц.