В США объявили победителей кинопремии «Оскар»

97-я церемония награждения проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе

Фото: скриншот видео

Картина «Анора» американского режиссера Шона Бейкера получила «Оскар» как лучший фильм, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Бейкер также получил премию как лучший режиссер. Сыгравшая главную роль в картине Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса».

«Анора» также выиграла в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Премия в категории «Лучшая мужская роль второго плана» досталась Кирану Калкину, сыгравшему в картине Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

Как распределились награды в других номинациях:

Лучшая мужская роль — Эдриен Броуди («Бруталист»);

Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);

Лучший звук — «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва;

Лучшие визуальные спецэффекты — «Дюна: Часть вторая»;

Лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса;

Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса» иранских режиссеров Ширин Сохани и Хоссейн Молаеми;

Лучший международный фильм — бразильский «Я все еще здесь» Вальтера Саллеса;

Лучшая операторская работа — «Бруталист» Брэди Корбета;

Лучший дизайн костюмов — мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу;

Лучший адаптированный сценарий — «Конклав» режиссера Эдварда Бергера, сценарист Питер Строан;

Лучший грим и прически — «Субстанция» режиссера Корали Фаржи;

Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

Лучший саундтрек — «Бруталист», композитор Дэниел Блумберг;

Лучшая оригинальная песня — El Mal из «Эмилии Перес»;

Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в оркестре» о контрабасистке в Нью-Йоркской филармонии в 1960-м (Молли О' Брайан и Лиза Ремингтон);

Лучший документальный фильм — палестино-норвежский «Нет другой земли» о депортации палестинцев израильскими военными израильского журналиста Юваля Абраама и палестинского активиста Базеля Адры;

Лучший короткометражный фильм — нидерландский «Я не робот» о трудности в преодолении CAPTCHA Виктории Вармердам.