В США прошла церемония вручения кинопремии «Эмми»

Айман Аманжолова
Победителем в номинации «Лучший драматический сериал» стал проект «Больница Питт» (The Pitt, 2025), рассказывающий о работе врачей скорой помощи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: @people

Трансляцию церемонии награждения вел телеканал CBS.

Номинантами в данной категории также были сериалы «Медленные лошади» (Slow Horses, 2022 — н. в.), «Разделение» (Severance, 2022 — н. в.), «Рай» (Paradise, 2025), «Одни из нас» (The Last of Us, 2023 — н. в.), «Андор» (Andor, 2022-2025), «Дипломатка» (The Diplomat, 2023 — н. в.) и «Белый Лотос» (The White Lotus, 2021 — н. в.).

В категории лучший комедийный сериал главный приз взял проект «Киностудия» (The Studio, 2025), а награду за лучший мини-сериал получил проект «Переходный возраст» (Adolescence, 2025).

До этого сообщалось, что награду за лучшую роль в комедийном сериале получил Сет Роген за участие в шоу The Studio. Также он вместе с Эваном Голдбергом получил статуэтку в качестве лучшего режиссера комедийного проекта за этот же сериал.

Лучшим режиссером ограниченной серии или антологии был признан Филип Барантини за мини-сериал «Переходный возраст».

Ранее сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми».

15-летний британский актер Оуэн Купер поставил рекорд международной телевизионной премии «Эмми». Об этом сообщает The Guardian.

Юноша стал самым молодым актером-обладателем премии «Эмми» в истории, получив статуэтку за роль в сериале «Переходный возраст». Проект Netflix получил еще пять статуэток, включая победу в категории «Лучший мини-сериал или антология».

По сюжету сериала 13-летний Джейми (Купер) подозревается в тяжком преступлении. В четырех эпизодах зрители наблюдают развитие дела: арест и содержание Джейми в полицейском участке, а также разговоры с детским психологом, которая пытается понять мотивы совершенного преступления и раскрывает неожиданные грани его личности.

В фильме также снялись Стивен Грэм, Эшли Уолтерс, Кристина Тремарко, Эрин Доэрти. Режиссером ленты выступил Фил Барантини («Братья по оружию», «Чернобыль»). 

