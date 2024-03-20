В США умер чемпион юношеской Олимпиады из Казахстана

Борцу вольного стиля Мухамбету Куатбеку было всего 27 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: Федерация борьбы Казахстана

Информацию о смерти Куатбека подтвердила федерация борьбы РК, но причина не уточняется, сообщает Спорт Шрёдингера.

Журналист Данияр Каримжан сообщил Sportbugin.kz, что Куатбек последние два года проживал в Филадельфии, смерть случилась 16 марта, сейчас посольство Казахстана решает вопрос об отправке тела на родину.

В 2014 году Куатбек выиграл юношескую Олимпиаду. В финале карагандинец победил американца Датона Фикса, который в 2021 году дойдет до финала взрослого чемпионата мира.

Среди кадетов Куатбек становился чемпионом Азии-2013 и выигрывал бронзу на чемпионате мира-2013. На юниорских чемпионатах Азии у него серебро-2016 и бронза-2017.

На взрослом международном уровне Куатбек провел четыре турнира, но не выступал с 2018 года.