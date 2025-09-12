"Думаю, мы его взяли", - заявил Дональд Трамп в эфире Fox News о задержании вероятного убийцы активиста-консерватора Чарли Кирка. По данным CNN, властям о подозреваемом сообщил его отец.

Президент США Дональд Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве популярного консервативного активиста и блогера Чарли Кирка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

"Думаю, мы его взяли", - сказал Трамп в прямом эфире телеканала Fox News в пятницу, 12 сентября.

"Я надеюсь, что его признают виновным и приговорят к смертной казни", - заявил глава Белого дома. Он не раскрыл личность задержанного.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, имя задержанного - Тайлер Робинсон, ему 22 года. По данным агентства, подозреваемый находится под стражей правоохранительных органов штата Юта.

Как отмечают источники телеканала CNN, подозреваемый ранее признался своему отцу в том, что стрелком был он, а отец сообщил об этом властям.

Напомним, в известного американского активиста и блогера консервативного толка Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юты 10 сентября. Кирк был ранен в шею, его госпитализировали. Через несколько часов после покушения Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка.

Полиция и ФБР задержали двоих подозреваемых в убийстве, но в итоге отпустили обоих.

Убитый 31-летний Чарли Кирк был консервативным активистом и ведущим подкастов. В соцсетях на него были подписаны миллионы человек. Как отмечают американские СМИ, считалось, что он хорошо чувствовал настроения молодого консервативного движения и сторонников движения Трампа "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). В 2012 году он основал влиятельное движение Turning Point USA, которое выступало за консервативные ценности в учебных заведениях. У Кирка была прямая связь с Трампом, с которым они обменивались мнениями, пишет CNN.