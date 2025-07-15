В США зафиксирована рекордная вспышка кори

Здравоохранение,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Эксперты винят антиваксеров, в том числе среди властей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июле было зафиксировано около 1 300 случаев кори в 38 штатах, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Большинство из них - более 750 - в Техасе. Это самый высокий показатель заболеваемости корью в Соединенных Штатах с 1992 года. При этом с 2000-го болезнь в стране официально считалась побежденной.

В 2025 году впервые за 10 лет зафиксированы смертельные случаи: от кори умерли три человека, два ребенка в Техасе и один взрослый в штате Нью-Мексико. Все трое не были привиты.

Вспышки кори в США участились с тех пор, как американцы стали реже прививаться от коклюша, ветрянки, краснухи, кори и других "детских" болезней. За последние три года уровень вакцинации детей дошкольного возраста от кори снизился с 95% до менее чем 92,7%.

Многие американцы считают прививки ненужными или даже опасными. Этому способствует, в частности, глава Минздрава США Роберт Ф. Кеннеди-младший. Он заявлял, что прививки могут вызывать аутизм и летальный исход, а в качестве альтернативного лечения кори предлагал принимать витамин А и рыбий жир. Однако после вспышки кори в Техасе министр изменил свое мнение, признав вакцинацию наиболее эффективным методом борьбы с распространением болезни.

Ранее, на Кеннеди-младшего подали в суд из-за вакцинации от COVID. 

#США #рекорд #корь #вакцина

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