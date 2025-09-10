В столице Непала уничтожен крупнейший дворец Азии

Происшествия,В мире
83
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Пожарные даже не пытались потушить правительственный дворец в Катманду

Скрин с видео

В столице Непала огонь уничтожил крупнейший дворец Азии, сообщают местные СМИ. Полностью сгорели все архивы и кабинеты министров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Во дворце Сингха Дурбар насчитывалось 1,7 тыс. комнат. Здание было построено в 1903 году.

Массовые протесты вспыхнули в стране после решения властей запретить работу популярных социальных сетей и мессенджеров. Акции, получившие название «Протест поколения Z», вылились в столкновения с силовиками.

Массовые протесты привели к гибели людей и отставке высших руководителей страны. 9 сентября протестующие напали на резиденцию экс-премьера – 75-летнего Джала Натх Кханала и подожгли ее, пока его жена Раджьялакшми Читракар находилась внутри. Позже она была госпитализирована в критическом состоянии с ожогами и скончалась от полученных травм.

Также об отставке заявили премьер-министр Непала Шарма Оли и президент Рам Чандра Паудел. Протестующие подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс», здание парламента и Верховного суда, ворвались в комплекс зданий правительства, а также проникли в здание отеля Hilton в Катманду.

В беспорядках участвует в основном молодежь, они начались в столице Непала и распространились на ряд крупных городов страны.

Политический кризис достиг таких масштабов, что армия была вынуждена начать эвакуацию министров и высокопоставленных чиновников на вертолётах.

 

 

#пожар #дворец #беспорядки #Непал

Популярное

Все
Контуры будущего определены
Политические реформы и цифровой суверенитет
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Запущено производство автоаксессуаров
А лаборатория-то зеленая!
Реабилитационный центр открылся в Сауране
Ждут сельчане новоселья
На крыльях духа
Признание в любви
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
Там, где готовят востребованных специалистов
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Прочти 15 книг – получи миллион
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Обнять родителей спустя четверть века
Здоровье становится приоритетом
Цифровая трансформация судебной системы
Поединки на британском ринге
Распоряжение Главы государства о назначении
Приглядывают за временем
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Мост обрушился после ремонта
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
По лучшим мировым стандартам
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
На пути к е-экономике будущего
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Аккайын пришел природный газ
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Трамп не удивлен ударами Израиля по Катару
Премьер-министром Франции назначен министр обороны Лекорню
В Китае 41 тыс. человек эвакуировали из-за тайфуна
Цена золота обновила новый рекорд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]