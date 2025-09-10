Пожарные даже не пытались потушить правительственный дворец в Катманду

Скрин с видео

В столице Непала огонь уничтожил крупнейший дворец Азии, сообщают местные СМИ. Полностью сгорели все архивы и кабинеты министров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Во дворце Сингха Дурбар насчитывалось 1,7 тыс. комнат. Здание было построено в 1903 году.

Массовые протесты вспыхнули в стране после решения властей запретить работу популярных социальных сетей и мессенджеров. Акции, получившие название «Протест поколения Z», вылились в столкновения с силовиками.

Массовые протесты привели к гибели людей и отставке высших руководителей страны. 9 сентября протестующие напали на резиденцию экс-премьера – 75-летнего Джала Натх Кханала и подожгли ее, пока его жена Раджьялакшми Читракар находилась внутри. Позже она была госпитализирована в критическом состоянии с ожогами и скончалась от полученных травм.

Также об отставке заявили премьер-министр Непала Шарма Оли и президент Рам Чандра Паудел. Протестующие подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс», здание парламента и Верховного суда, ворвались в комплекс зданий правительства, а также проникли в здание отеля Hilton в Катманду.

В беспорядках участвует в основном молодежь, они начались в столице Непала и распространились на ряд крупных городов страны.

Политический кризис достиг таких масштабов, что армия была вынуждена начать эвакуацию министров и высокопоставленных чиновников на вертолётах.