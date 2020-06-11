В столице обсудили Правила деятельности журналистов на мирных собраниях

Сегодня в Нур-Султане под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой прошло онлайн-обсуждение Правил деятельности журналиста на мирных собраниях, передает Kazpravda.kz.
В обсуждении приняли участие представители Министерства информации и общественного развития, руководители республиканских и региональных СМИ, а также неправительственных организаций. Мероприятие организовано ОО "Клуб главных редакторов".
Правила разработаны в соответствии с последними поправками в законодательство в рамках реализации нового Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».
Перед началом онлайн-обсуждения Аида Балаева отметила, что данные Правила необходимы для определения порядка взаимодействия местных исполнительных органов и СМИ, а также для обеспечения безопасности журналистов при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в местах проведения мирных собраний.
"В целях обеспечения профессиональной деятельности журналиста местными исполнительными органами обеспечиваются места под оперативные пресс-центры для работников СМИ", - подчеркнула она.
Министр рассказала, что Правилами вводятся функции по взаимодействию представителей местных исполнительных органов со СМИ, а также предусмотрено утверждение форм отличительных знаков.
В ходе онлайн-обсуждения с конкретными предложениями и замечаниями выступили президент Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" Т. Калеева, главный редактор информационного портала Informburo.kz М. Дорофеев, юрист представительства Internews Network в Казахстане О. Диденко, генеральный директор телеканала "Алматы" Н. Мухамеджанова, главный редактор газеты "Человек и закон" М. Башимов и др.
Выступившие озвучили свои пожелания и предложения относительно форм отличительных знаков, участия лиц, осуществляющих функции журналистов (блогеров, независимых журналистов), обеспечения свободы передвижения журналистов как на территории оперативного пресс-центра, так и за его пределами, наличия редакционного задания, важности разъяснения положений Правил представителям местных исполнительных органов.
В целом представленный на обсуждение проект Правил был поддержан участниками встречи.
Подводя итоги онлайн-обсуждения, Аида Балаева отметила, что все предложения и замечания представителей НПО и региональных СМИ будут детально изучены и учтены, а проект будет размещен на открытом портале нормативно-правовых актов для дальнейшего обсуждения.
