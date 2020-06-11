В столице обсудили Правила деятельности журналистов на мирных собраниях

Общество
фото из открытых источников
Сегодня в Нур-Султане под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой прошло онлайн-обсуждение Правил деятельности журналиста на мирных собраниях, передает Kazpravda.kz.

В обсуждении приняли участие представители Министерства информации и общественного развития, руководители республиканских и региональных СМИ, а также неправительственных организаций. Мероприятие организовано ОО "Клуб главных редакторов".

Правила разработаны в соответствии с последними поправками в законодательство в рамках реализации нового Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

Перед началом онлайн-обсуждения Аида Балаева отметила, что данные Правила необходимы для определения порядка взаимодействия местных исполнительных органов и СМИ, а также для обеспечения безопасности журналистов при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в местах проведения мирных собраний.

"В целях обеспечения профессиональной деятельности журналиста местными исполнительными органами обеспечиваются места под оперативные пресс-центры для работников СМИ", - подчеркнула она.

Министр рассказала, что Правилами вводятся функции по взаимодействию представителей местных исполнительных органов со СМИ, а также предусмотрено утверждение форм отличительных знаков.

В ходе онлайн-обсуждения с конкретными предложениями и замечаниями выступили президент Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" Т. Калеева, главный редактор информационного портала Informburo.kz М. Дорофеев, юрист представительства Internews Network в Казахстане О. Диденко, генеральный директор телеканала "Алматы" Н. Мухамеджанова, главный редактор газеты "Человек и закон" М. Башимов и др.

Выступившие озвучили свои пожелания и предложения относительно форм отличительных знаков, участия лиц, осуществляющих функции журналистов (блогеров, независимых журналистов), обеспечения свободы передвижения журналистов как на территории оперативного пресс-центра, так и за его пределами, наличия редакционного задания, важности разъяснения положений Правил представителям местных исполнительных органов.

В целом представленный на обсуждение проект Правил был поддержан участниками встречи.

Подводя итоги онлайн-обсуждения, Аида Балаева отметила, что все предложения и замечания представителей НПО и региональных СМИ будут детально изучены и учтены, а проект будет размещен на открытом портале нормативно-правовых актов для дальнейшего обсуждения.

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
Фундамент политики и экономики
В строю – офицеры запаса
Сила армии не только в оружии
Поддержаны проекты в сфере обработки
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Спецтехника с иголочки
От концепции – к реальным проектам
От финишной прямой к новому старту
Найти свое место в бизнесе
Эхо тюркских танцев
Дело, которое будет всегда
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
Европейцы «клюют» на филе
Сокровища, собранные с любовью
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Батима, Толкын, Гонерилья...
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логик…
Найти свое место в бизнесе
МЧС напоминает об опасности тополиного пуха
Стартовал трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]