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Две несовершеннолетние жительницы Нур-Султана, перебегая дорогу в неположенном месте, попали под колеса автомобиля. Одна скончалась на месте, вторая госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, передает Kazpravda.kz
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"ДТП произошло сегодня в 15.04 на перекрестке улиц Шакарим Кудайбердиулы - Манаса. Водитель автомашины Subaru Forester совершил наезд на двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте. 16-летняя несовершеннолетняя скончалась на месте", - проинформировали в ведомстве.
Вторая девушка 2002 года рождения госпитализирована.
Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств". Назначаются необходимые экспертизы.