Организаторов канала незаконной миграции задержали в Жамбылской области

Правонарушителям оказывали содействие не только местные жители, но и граждане соседнего государства

Задержаны жители Алматинской области и Меркенского района, подозреваемые в организации канала незаконной миграции на территории Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По данным ведомства, в ходе обысков у них изъяты фотографии и паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны, банковские карты, а также более 1 млн тенге.

Также установлены граждане соседнего государства, которым задержанные оказывали содействие в незаконном пересечении государственной границы РК.

Участники преступной группы, действуя по предварительному сговору и маскируя противоправную деятельность под выпас сельскохозяйственных животных, организовали незаконное перемещение иностранцев через государственную границу.

«По данному факту было начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия», – детализировали в правоохранительных органах.

