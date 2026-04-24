Осужденным за групповое избиение костанайцам ужесточили наказание

Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной и административной ответственности

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двое жителей одного из районов Костанайской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя в группе лиц, нанесли потерпевшему множественные удары, причинив ему тяжкий вред здоровью в виде переломов рёбер и повреждения лёгких, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Несмотря на это суд первой инстанции назначил виновным наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, в связи с чем осуждённые фактически остались на свободе.

Вместе с тем, при назначении наказания подлежат учёту не только смягчающие вину обстоятельства, но и данные о личности виновных, их поведение до и после совершения преступления, а также эффективность ранее применённых мер воздействия.

Прокуратура сочла назначенное наказание чрезмерно мягким, не соответствующим тяжести совершённого преступления и личностям осуждённых.

Было установлено, что ранее они уже привлекались к уголовной и административной ответственности, систематически нарушали общественный порядок и злоупотребляли алкоголем. Применяемые ранее меры воздействия не привели к их исправлению.  

«По кассационому протесту надзорного органа суд назначенное наказание изменил на реальное лишение свободы в виде 6 лет. Своевременное и справедливое реагирование на факты насилия, особенно совершённые в состоянии алкогольного опьянения и группой лиц, было направлено на предупреждение аналогичных правонарушений и укрепление общественной безопасности», – сказано в информации.  

Напомним, в области Абай суд привлек к ответственности жительницу города Семей за распространение ложной информации о погибших при пожаре в центре Balapark.

#суд #прокуратура #наказание #Костанайская область

