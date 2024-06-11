В столицу вернулись призеры мировой серии по пара плаванию

Столичные паралимпийцы Али Турганбеков и Ерсултан Наметуллаев вернулись на родину с медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Спортсменов встретили семьи и друзья, сотрудники спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями «Елорда».
Отметим, что мировая серия по пара плаванию во французском городе Лимож проходила с 3 по 10 июня. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 37 стран. В составе национальной сборной Али Турганбеков занял 2 место, Ерсултан Наметуллаев – 3 место. Это первые соревнования юных спортсменов международного класса.
«Это моя первая международная гонка. Было волнение. Положительный результат дала поддержка тренеров сборной и членов команды. Для нас с Ерсултаном мировая серия по пара плаванию была большим опытом. Благодарим Вас за поддержку и теплую встречу», - сказал Али Турганбеков.