В столицу вернулись призеры мировой серии по пара плаванию

Столичные паралимпийцы Али Турганбеков и Ерсултан Наметуллаев вернулись на родину с медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Фото: акимат

Спортсменов встретили семьи и друзья, сотрудники спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями «Елорда».

Отметим, что мировая серия по пара плаванию во французском городе Лимож проходила с 3 по 10 июня. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 37 стран. В составе национальной сборной Али Турганбеков занял 2 место, Ерсултан Наметуллаев – 3 место. Это первые соревнования юных спортсменов международного класса.