Сад вопреки ветрам

Герой этой публикации Федор Балджи доказал всем и самому себе, что и в суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады. На его домашней усадьбе в селе Жанаесиль Акмолинской области прижилось более 100 пород различных деревьев – небольшой ботанический сад посреди степи.

Прежде чем начать знакомство с садом Федора Георгиевича, мы выслушали рассказ об истории его семьи. Как выяснилось, родители нашего героя были насильно переселены в Казахстан с территории нынешней Молдовы в годы Великой Отечественной. По национальности они были гагаузами. Казахская степь встретила переселенцев с юга обжигающими морозами да пронизывающими, злыми ветрами. Правда, жесткий нрав местной природы компенсировался добрым отношением к семьям репрессированных местного населения. Степняки помогали бедолагам чем могли: кровом, едой…

Молодой парень с необычной для этих мест фамилией Балджи окончил школу, отслужил срочную службу в армии и затем поступил на агрономический факультет сельскохозяйственного института. Когда с новеньким дип­ломом вернулся в родное село Новоишимское, ныне Жанаесиль, то его сразу взяли на работу. Трудился бригадиром, агрономом, даже избирался освобожденным секретарем комсомольской организации тогдашнего совхоза. До выхода на пенсию да и сейчас трудится в известной агрофирме «Родина», где руководителем является приз­нанный в стране лидер аграрной отрасли Иван Сауэр.

Впрочем, точкой приложения сил и реализации идей сына реп­рессированных было не только его место работы, но и личная домашняя усадьба. Федор Георгиевич на протяжении многих лет занимается садоводством. Именно на этой стезе он, пожалуй, как нигде, смог реализовать свой внутренний потенциал. Более сотни различных деревьев были привиты к местным сортам, привезены из немыслимых далей, в том числе теплых стран. Они требовали к себе бережного ухода, внимания и получали все это на новом месте от одержимого мечтой человека. Оттого перенесенные в чужую землю не зачахли, а прижились и дарят урожаи.

…Идем с садоводом по дорожкам сада. Вот потянулись ряды вьющегося по стойкам винограда. На его еще небольших гроздьях уже обозначились мелкие плоды. До их превращения в подлинный «дар богов» – сладкую ягоду – еще есть время. «Изабелла», «молдавский», «белый жемчуг», «бакони», «белый столовый» (три разновидности), «розовый» – все эти сорта винограда растут в домашнем саду. Еще большее разнообразие можно увидеть в яблоневом ряду. «Алматинский апорт», «лимонка», «белый налив», «красный налив», «уралка», «овечий нос» – больше 20 сортов яблонь плодоносят у Балджи. Да что там яблоки! Безусловный южный фрукт – абрикос – также дополняет «мешанину» различных культур сада.

По словам хозяина, иные саженцы он самолично привез за тысячи километров от этих мест, с южных окраин тогдашней большой страны, в которой прошла часть его жизни. Такие маршруты были возможны только авиарейсами, поэтому саженцы также совершали воздушные перелеты. Кроме фруктовых деревьев и кустарников имеется в хозяйстве большой огород с широкой картофельной плантацией, растет набор овощей. Причем, как можно заметить, все огородные насаждения, фруктовые деревья отлично ухожены. Как удается справиться с таким хозяйством?

– В летний сезон я встаю уже в 4 утра, – рассказывает Федор Георгиевич. – Тогда же и начинаю работать в саду. В весеннюю пору занят прививкой новых сортов, затем подрезкой деревьев, их лечением от болезней, В общем, работы всегда много. Иной раз тружусь до 12 часов ночи, если дело не терпит.

Пролитый на нескольких сот­ках пот, натертые мозоли возвращаются добрыми урожаями, да такими, что все удивляются: при нашем-то суровом климате столько собрать!

Как распоряжается садовод урожаем?

– У нашей семьи много друзей, – объясняет собеседник. – Передаем им часть даров, конечно, помогаем детям, делаем собственные закладки на зиму. Поэтому проблем с выращенным не возникает. Нам с супругой работа на земле приносит радость, потому что мы видим плоды собственного труда.

В помощниках у главного садовода Жанаесиля его супруга Тамара Петровна. Женщина много лет отработала педагогом в местной школе и сейчас также поглощена домашним хозяйством. Ее особая забота – цветы, которых много, и они дарят людям хорошее настроение.

Усадьба семьи Балджи – цветущий оазис на просторах степи. Сюда приходят односельчане, чтобы спросить у супругов совета в садоводческом деле, взять саженец ли, черенок для прививки. То есть у наших героев имеются последователи, и это не может не радовать. Их дело не оставляет сомнений в том, что в целинных степях могут и должны цвести сады. Как триумф человеческого труда, благородной миссии преобразования места, в котором довелось жить.