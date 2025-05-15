По данным первого замгенпрокурора Таджикистана Умеда Каримзода, на сегодня более 1 500 человек отбывают наказание за комментарии и реакции в соцсетях

Фото: А.Аманжолова

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон об отмене уголовных наказаний за реакции в соцсетях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

В Таджикистане из Уголовного кодекса исключены положения о наказаниях за лайки и репосты материалов в соцсетях. Как передает «Радио Свобода», соответствующий закон президент страны Эмомали Рахмон подписал в среду, 14 мая.

«Поправки касаются статей, предусматривающих наказание за публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма в интернете», - уточняется в публикации.

С 2018 года под эти формулировки в Таджикистане подпадала даже минимальная активность - от лайков до репостов, за которую можно было получить от 10 до 15 лет лишения свободы, указывают журналисты.

«Радио Свобода» со ссылкой на первого замгенпрокурора Таджикистана Умеда Каримзода отмечает, что на сегодня более 1 500 человек отбывают наказание за комментарии и реакции в соцсетях.

Весной 2024 года сам Эмомали Рахмон заявил, что «этой практике нужно положить конец», поскольку «нельзя наказывать людей только за активность в интернете». За соответствующие поправки нижняя палата парламента Таджикистана единогласно проголосовала в апреле.