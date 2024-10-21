В Таиланде введут новые правила для туристов

Теперь нужно будет получать разрешение на въезд в эту страну

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

ETA, или электронное разрешение на въезд, введут в Таиланде с 2025 года. Его нужно будет получать всем туристам из безвизовых стран, в том числе и для граждан Казахстана.

С декабря 2024 года ETA введут в пилотном режиме, а в июне 2025 года запустят в полном объеме.

Эта инициатива призвана упростить иммиграционные процедуры, оптимизировав контроль прибывающих граждан и ускорив процесс оформления въезда для туристов, не нуждающихся в визе. Ожидается, что новая система позволит путешественникам быстрее проходить пограничный контроль с помощью автоматизированных паспортных ворот по QR-коду.

В рамках процесса интеграции ЕТА-разрешения, к лету 2025 года система будет окончательно введена в эксплуатацию на официальном сайте e-Visa, это значительно упростит подачу заявлений, для всех желающих посетить Таиланд.

ЕТА-разрешение на въезд будет действительно в течение 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней один раз в течение поездки. Электронное разрешение будет одобрено для однократного въезда, и потребует повторного оформления для каждого нового визита.

Более подробная информация о процедуре подачи заявлений будет опубликована ближе к запуску системы.