В Талдыкоргане прохожий спас девочку от попытки изнасилования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ДП области Жетису, факт официально зарегистрирован в городском управлении полиции, подозреваемый задержан.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был поднят личный состав и оцеплен периметр микрорайона. По "горячим" следам полицейскими установлен и задержан 19-летний подозреваемый. В настоящее время он взят под стражу. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на особый контроль областным департаментом полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – отметили в ДП.

По информации Instsgram-аккаунта Сандугаш Дуйсеновой, ребенок сам рассказал матери о произошедшем.