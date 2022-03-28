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В тандеме музыки и слова
Хомс Наталия
корреспондент

В Национальной академической библиотеке состоялась презентация второго издания романа-эссе Еркинбая Акимкулова «Шәмші Қалдаяков – ән патшасы».

В мероприятии приняли участие члены семьи автора книги, известные государственные и общественные деятели, депутаты Парламента Куаныш Султанов, Сауытбек Абдрахманов, Дархан Мынбай, Мейрамбек Толепберген.

Книга известного казахского писателя и журналиста Еркинбая Акимкулова, впервые изданная в 2012 году, получила признание широкой читательской аудитории, была по достоинству оценена в писательском сообществе. Особую ценность изданию придает его необычный формат – изложение сюжета от имени главного героя.

«Король казахского вальса», народный артист Казахстана Шамши Калдаяков – автор многих любимых народом лирических композиций, среди которых «Ақ сұңқарым», «Қара көз», «Қайықта», «Ақ бантик», «Ақ маңдайлым». В творческом багаже композитора 55 песен, и каждая из них имеет свою историю. К примеру, в 1956-м он написал песню «Мой Казахстан», которая впоследствии стала гимном нашей страны. Долгие годы личной дружбы автора с выдающимся композитором дали ему возможность ощутить масштаб многогранной фигуры Шамши Калдаякова, максимально правдиво показать жизнь и творческие искания большого артиста.

Заслуженный деятель РК, депутат Парламента Куаныш Султанов в предисловии к переизданию отметил, что такие люди, как Шамши, как правило, не рассказывают, что у них происходит внутри. Поэтому книга о всеми любимом композиторе, написанная от лица героя, – это нестандартный, полезный, захватывающий рассказ, который читатель будет «слушать» в полной тишине.

«Мастерство писателя в том, чтобы преобразить рассказ, познакомить обычных людей с разным Шамши: певцом, композитором, романтиком с нежной душой, с поэтической натурой, – открыть читателю его богатый внутренний мир», – написано в предисловии.

Издание и переиздание книги стало возможным при поддерж­ке Министерства культуры и спорта, роман доступен читателям во всех библиотеках страны.

Член Союза писателей СССР и Казахстана Еркинбай Акимкулов (1937–2019) внес значительный вклад в развитие казахской литературы. В 1969 году в издательстве «Жазушы» он выпус­тил книгу-очерк «Қарақозы Әбдіәлиев». Вскоре успешно перевел на казахский язык повесть польского писателя Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким» и произведение татарского писателя Рафаэля Мустафина «Маленький Муса». На русский язык были переведены книги «Ты – мой светлый мир» и «Дневник девушки», которые в свое время пользовались популярностью у молодежи. В 1972 году вышел в свет сборник статей «Қазақтың жас ақындарының творчествосы», а в 1974-м – книга очерков «Даңқым дәурім».

В 2002 году перевыпущены сборники повестей «Ты – мой светлый мир», «Дневник девушки», «Курман» и «Печаль души и свет надежды». В 2004-м в издательстве «Арқас» вышел двухтомник избранных произведений Еркинбая Акимкулова. В 2006-м в издательском доме «Қазақстан» опубликована книга биографическо-документального плана «Өзбекәлі Жәнібеков».

В 2012 году в издательстве «Өнер» впервые публикуется роман-эссе «Шәмші Қалдаяқов – ән патшасы». Союз писателей Казахстана выдвинул это произведение на соискание Государст­венной премии. В 2017 году в рамках программы Министерства культуры и спорта РК осуществлено издание сборника «Немере».

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