Плантация под стеклом оборудована системами капельного орошения, вентиляции и обогрева. Согласно условиям программы «Ауыл аманаты», аграрий получил заем в размере 6,2 млн тенге под 2,5% годовых. Основная продукция – томаты, которыми фермер снабжает не только односельчан, но и жителей Алматы, осуществляя оптовые поставки в торговые сети мегаполиса.

– Осенью прошлого года высадил луковицы тюльпанов, смешав местные сорта с голландскими, – рассказывает предприниматель. – Всю зиму поддерживал в теплице температуру не ниже +12 градусов, благодаря чему весной собрал богатый урожай – 13 тысяч тюльпанов. Удалось сбыть всю выращенную продукцию, теперь планирую удвоить объем посадки цветов.

Коллега Болата, жительница села Тескенсу Енбекшиказахского района Мейрамгуль Досымхан выращивает на своем участке огурцы, лук, укроп и петрушку. Подав заявку по программе «Ауыл аманаты», она получила свыше 5 млн тенге под льготную ставку. На заемные средства сельчанка расширила площадь теплицы, закупила поливальные установки и семена разных сортов зелени.

Важно, что многие парниковые хозяйства региона активно внед­ряют современные агротехнологии, позволяющие значительно увеличить урожайность и уменьшить расходы. Вместо обычного грунта аграрии используют минеральную вату, гидропонику, а также кокосовый субстрат, что позволяет выращивать овощи круглый год и собирать урожай дважды – осенью и весной.

К примеру, фермеры Уйгурского района строят теплицы на термальных ключах, в которых для выращивания овощей используют артезианскую воду.

По данным СПК «Қонаев», в рамках программы «Ауыл аманаты» за последние два года свыше 1 300 жителей Алматинской области получили кредиты на общую сумму 11 млрд тенге. Профинансировано 250 проектов, создан ряд сельхозкооперативов в животноводстве, рыбных и тепличных хозяйствах, садоводстве, сфере услуг и переработки сельскохозяйственной продукции.