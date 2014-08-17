В ТС создадут систему маркировки продукции легкой промышленности

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.



Перспективы создания такой системы обсуждены на состоявшемся в Москве заседании Совета ЕЭК. Принято решение о проведении консультаций по данному вопросу с представителями бизнеса государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.



На заседании рассматривались вопросы дальнейшего развития ТС и ЕЭП, а также важнейшие аспекты функционирования Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года. Члены Совета ЕЭК обсудили вопрос об обеспечении формирования и организации деятельности Суда Евразийского экономического союза, в состав которого включены представители заинтересованных государственных органов и организаций государств-членов, Евразийской экономической комиссии, Суда Евразийского экономического сообщества. Также состоялось обсуждение по вопросам изменения ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов товаров.



В мероприятии приняли участие члены Совета ЕЭК – заместитель премьер-министра Беларуси по вопросам внешнеэкономической деятельности в рамках ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП Сергей Румас, первый заместитель премьер-министра Казахстана Бакытжан Сагинтаев, первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, члены Коллегии ЕЭК.