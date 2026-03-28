В целях совершенствования отраслевого законодательства

Мажилис
8
Ольга Орлова

На заседании бюро под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова сформирован проект повестки пленарного заседания палаты. В предстоящую среду депутатам предлагается рассмот­реть в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ряд законодательных актов по вопросам деятельности специальных государственных органов. Соответствующие законопроекты инициированы парламентариями в целях совершенствования отраслевого законодательства. Их положения направлены на повышение эффективности деятельности структур, обеспечивающих безопасность государства, устранение правовых пробелов, выявленных в ходе правоприменительной прак­тики, а также приведение норм в соответствие с действующим законодательством.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кроме того, депутаты рассмот­рят Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Меж­дународным валютным фондом (МВФ) касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Документ, подписанный 23 октября 2024 года в Вашингтоне, регламентирует работу центра с размещением в Алматы. Его программы направлены на поддержку стран-бенефициаров (Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) в создании прочных институтов, развитии профессиональных навыков и повышении компетенций госслужащих в области макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования, надзора и статистики.

Также в работу предлагается принять новые законопроекты: поправки в Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и изменения в Договор о Евразийском экономичес­ком союзе от 29 мая 2014 года.

Популярное

Все
Заказ к столу доставит Арыстан
Первые в Тагайтае
Пробуждение мира
Пусть в зале не смолкает смех!
Золотые лучницы
Исчезающий источник жизни
Греческий бенефис Ерекешевой
Увеличилась нагрузка на соцобъекты
Резонансное ДТП
18-я битва титанов
Сокращен кадровый дефицит в сфере здравоохранения
Одно решение может спасти несколько жизней
«Жанұя» меняет судьбы
Накануне важнейшего старта
Жилье мое!
Сила принятия и любви
Все оцифруем, а потом?..
Без подмены понятий
Воспитание начинается с семьи
Построить дом и детскую площадку
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Смысловой каркас новой общественной этики
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Тенденции и перспективы госслужбы
Мажилисмен предложил новые меры поддержки волонтеров
Псевдоспециалисты с красивыми дипломами: депутат о качестве…
Льготы в детсадах, индексация зарплат, подъемные – закон о …

