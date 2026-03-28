В целях совершенствования отраслевого законодательства
8
Ольга Орлова
На заседании бюро под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова сформирован проект повестки пленарного заседания палаты. В предстоящую среду депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ряд законодательных актов по вопросам деятельности специальных государственных органов. Соответствующие законопроекты инициированы парламентариями в целях совершенствования отраслевого законодательства. Их положения направлены на повышение эффективности деятельности структур, обеспечивающих безопасность государства, устранение правовых пробелов, выявленных в ходе правоприменительной практики, а также приведение норм в соответствие с действующим законодательством.