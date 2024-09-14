В центре внимания

Закон вступил в силу

– 5 июля 2024 года Глава государства подписал первый специальный закон по противодействию торговле людьми, который вступил в силу 5 сентября, – сказал, выступая на брифинге СЦК, заместитель председателя Комиссии по правам человека при Президенте Тастемир Абишев. – Отныне все ответственные органы должны совместно работать над реализацией его норм

Между тем соответствующими органами уже пресечены несколько каналов вывоза граждан Казахстана за рубеж.

– За восемь месяцев этого года зарегистрировано 134 уголовных дела по статье «Торговля людьми». Из них за торговлю органами – 15, похищение человека с целью эксплуатации – два, незаконное лишение свободы с целью эксплуатации – три, торговлю людьми – 15, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией – 12, торговлю несовершеннолетними – три, вовлечение в занятие проституцией – семь, притоносодержание и сводничество – 77 уголовных дел, – доложила заместитель начальника третьего управления департамента по борьбе с организованной преступностью

МВД РК Шинар Кучербаева.

Также зарегистрировано 649 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией и сводничество. Наложены штрафы на общую сумму в 155 млн тенге.

Дороги разбивают большегрузы

Как сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранса РК Али Алтай, одним из основных факторов, способствующих разрушению дорог, является проезд по ним многотонных фур и самосвалов, загруженных сверх разрешенного лимита. В этой связи в сфере транспортного контроля внедряется цифровизация – вводятся передвижные станции весового контроля, работа которых исключает пресловутый «человеческий фактор».

– Сегодня проводится работа по интеграции информационных систем Минтранса и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры для оформления штрафа по принципу «Сергека», без участия дорожной полиции или транспортной инспекции, – отметил спикер.

Следует пояснить, что допустимая нагрузка на одиночную ось должна составлять 10 тонн. Для сдвоенных и строенных осей, соответственно, 16 и 24 тонны. Все эти требования были приняты еще в 2003 году и соответствуют Европейским стандартам и нормам Евразийского экономического союза.

– Дорогами пользуются в нашей стране около пяти миллионов автотранспортных средств, а в основном разрушают их около 55 тысяч больше­грузов, или 1,5% от общего количества машин, – сказал глава комитета. – Государство ежегодно выделяет миллиард­ные средства для строительства и ремонта автодорог. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы максимально обеспечить их сохранность.

Добавим, что в рамках Послания Главы государства Министерству транспорта поручено обеспечить охват средним ремонтом до 10 тыс. километ­ров дорог. По подсчетам, стои­мость работ превысит 750 млрд тенге.

О приватизации жилья

На брифинге в СЦК председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков сообщил, что за прошлый год построено 17,5 млн кв. метров нового жилья. Если говорить о государственных инвестициях, то за счет них сдано в эксплуатацию 21 тыс. квартир и выдано 7 тыс. льготных займов. Также в этом году планирует­ся ввести в эксплуатацию 18 млн кв. метров жилья, или 170 тыс. квартир.

– За счет государственной поддерж­ки будет построено 16 тысяч квартир (кредитного жилья), 22 тысячи человек приобретут арендное жилье за счет республиканского бюджета и государственных ценных бумаг. Всего по стране в очереди на жилье состоят более 648 тысяч человек, – добавил он.

В Сенате Парламента на рассмотрении находится законопроект по вопросам реформирования жилищной политики. Согласно ему, гражданам из социально уязвимых слоев населения представится возможность приватизировать ранее выданное арендное жилье без права выкупа.

– «Отбасы банк» будет преобразован в национальный институт развития. Текущая база очередников из акиматов будет передана в банк, который начнет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья, – сказал Бакытжан Жунисбеков.

Помимо прочего, в рамках господдержки предусматриваются такие механизмы, как субсидирование арендной платы, выдача жилищных сертификатов, льготное кредитование по ставкам 2% и 5%. Что касается льготного кредитования, то займы предоставляются лицам с инвалидностью І и ІІ группы; семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; многодетным семьям; детям-сиротам.