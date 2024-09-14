В центре внимания

Свежий выпуск
85
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

О противодействии торговле людьми, дорожно-строительных работах и приватизации арендного жилья говорили очередные спикеры на площадке Службы центральных коммуникаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Закон вступил в силу

– 5 июля 2024 года Глава государства подписал первый специальный закон по противодействию торговле людьми, который вступил в силу 5 сентября, – сказал, выступая на брифинге СЦК, заместитель председателя Комиссии по правам человека при Президенте Тастемир Абишев. – Отныне все ответственные органы должны совместно работать над реализацией его норм

Между тем соответствующими органами уже пресечены несколько каналов вывоза граждан Казахстана за рубеж.

– За восемь месяцев этого года зарегистрировано 134 уголовных дела по статье «Торговля людьми». Из них за торговлю органами – 15, похищение человека с целью эксплуатации – два, незаконное лишение свободы с целью эксплуатации – три, торговлю людьми – 15, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией – 12, торговлю несовершеннолетними – три, вовлечение в занятие проституцией – семь, притоносодержание и сводничество – 77 уголовных дел, – доложила заместитель начальника третьего управления департамента по борьбе с организованной преступностью
МВД РК Шинар Кучербаева.

Также зарегистрировано 649 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией и сводничество. Наложены штрафы на общую сумму в 155 млн тенге.

Дороги разбивают большегрузы

Как сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранса РК Али Алтай, одним из основных факторов, способствующих разрушению дорог, является проезд по ним многотонных фур и самосвалов, загруженных сверх разрешенного лимита. В этой связи в сфере транспортного контроля внедряется цифровизация – вводятся передвижные станции весового контроля, работа которых исключает пресловутый «человеческий фактор».

– Сегодня проводится работа по интеграции информационных систем Минтранса и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры для оформления штрафа по принципу «Сергека», без участия дорожной полиции или транспортной инспекции, – отметил спикер.

Следует пояснить, что допустимая нагрузка на одиночную ось должна составлять 10 тонн. Для сдвоенных и строенных осей, соответственно, 16 и 24 тонны. Все эти требования были приняты еще в 2003 году и соответствуют Европейским стандартам и нормам Евразийского экономического союза.

– Дорогами пользуются в нашей стране около пяти миллионов автотранспортных средств, а в основном разрушают их около 55 тысяч больше­грузов, или 1,5% от общего количества машин, – сказал глава комитета. – Государство ежегодно выделяет миллиард­ные средства для строительства и ремонта автодорог. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы максимально обеспечить их сохранность.

Добавим, что в рамках Послания Главы государства Министерству транспорта поручено обеспечить охват средним ремонтом до 10 тыс. километ­ров дорог. По подсчетам, стои­мость работ превысит 750 млрд тенге.

О приватизации жилья

На брифинге в СЦК председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков сообщил, что за прошлый год построено 17,5 млн кв. метров нового жилья. Если говорить о государственных инвестициях, то за счет них сдано в эксплуатацию 21 тыс. квартир и выдано 7 тыс. льготных займов. Также в этом году планирует­ся ввести в эксплуатацию 18 млн кв. метров жилья, или 170 тыс. квартир.

– За счет государственной поддерж­ки будет построено 16 тысяч квартир (кредитного жилья), 22 тысячи человек приобретут арендное жилье за счет республиканского бюджета и государственных ценных бумаг. Всего по стране в очереди на жилье состоят более 648 тысяч человек, – добавил он.

В Сенате Парламента на рассмотрении находится законопроект по вопросам реформирования жилищной политики. Согласно ему, гражданам из социально уязвимых слоев населения представится возможность приватизировать ранее выданное арендное жилье без права выкупа.

– «Отбасы банк» будет преобразован в национальный институт развития. Текущая база очередников из акиматов будет передана в банк, который начнет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья, – сказал Бакытжан Жунисбеков.

Помимо прочего, в рамках господдержки предусматриваются такие механизмы, как субсидирование арендной платы, выдача жилищных сертификатов, льготное кредитование по ставкам 2% и 5%. Что касается льготного кредитования, то займы предоставляются лицам с инвалидностью І и ІІ группы; семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; многодетным семьям; детям-сиротам.

#закон #дороги #брифинг #приватизация #СЦК

Популярное

Все
Государства без идеологии быть не может
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Феномен құсбегілік: от степного увлечения до национального бренда
Нужно прислушаться к профессионалам
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
В Кокшетау прошли XV Национальные Дельфийские игры
Вандалов меньше не становится
Покоритель сердец
«Макияж» для мегаполиса
Сборная Казахстана стала победителем 5-х Всемирных игр кочевников
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 13 сентября 2024 года №51-НП
Казахстан – ОТГ: партнерство во благо
Спасли мальчика, укушенного осой
В центре внимания
Базис развития – закон и порядок
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Совещаются молодые атомщики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Взрастим своих Курчатовых!
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Спасли мальчика, укушенного осой
Наша промышленность готова к преодолению вызовов
Накрыли подпольную лабораторию
Возрастет число авиарейсов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]