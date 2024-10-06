В ЦКР состоялись встречи с международными наблюдателями

Участие иностранных наблюдателей в референдуме демонстрирует прозрачность и открытость процесса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центризбирком

Фото: ЦИК РК

5 октября в Центральной комиссии референдума Республики Казахстан состоялась встреча с аккредитованными наблюдателями, представляющими центральные избирательные органы иностранных государств, в том числе тремя председателями центральных избирательных органов.

В первой половине дня председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров принял председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддина Низамходжаева и председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиёра Худоерзоду, которые принимают участие в международном наблюдении за референдумом в Казахстане.

Сотрудничество ЦКР РК с ЦИК Узбекистана и ЦКВР Таджикистана осуществляется в рамках, подписанных в 2023 и 2024 годах Меморандумов о взаимопонимании.

В рамках встреч Зайниддин Низамходжаев подтвердил ранее направленное приглашение казахстанским коллегам в Узбекистан для наблюдения за парламентскими выборами и выборами депутатов в местные кенгаши, которые состоятся 27 октября т.г.

После встречи с таджикскими коллегами Нурлан Абдиров вручил Бахтиёру Худоерзоде ведомственную медаль «За вклад в развитие системы избирательных органов». Затем Председатель ЦКВР Таджикистана выступил на брифинге для СМИ.

Во второй половине дня состоялась встреча председателя ЦКР РК с секретарем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Натальей Будариной. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимного сотрудничества и обмена опытом в сфере организации выборов.

В продолжение дня состоялась встреча Председателя ЦКР РК с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики Нурланом Койчукеевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании и обмена опытом в электоральной сфере, выразив взаимный интерес к укреплению двусторонних связей в этой области.

После этого Нурлан Абдиров провел встречу с заместителем Генерального секретаря ШОС Олегом Копыловым, подчеркнув, что представители Казахстана регулярно принимают участие в международном наблюдении за выборами в других странах в составе Миссий ШОС.

Заместитель Председателя ЦКР Константин Петров и Секретарь ЦКР Мухтар Ерман провели брифинг для представителей иностранных СМИ, аккредитованных на период республиканского референдума.

На встречах и брифинге наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, представители иностранных СМИ были подробно проинформированы о ходе подготовки и проведения предстоящего 6 октября республиканского референдума, о готовности участков ко дню голосования. Представители ЦКР ответили на вопросы участников встреч, касающиеся организации и проведения референдума, сроков и порядка подведения его итогов.

Председатель ЦКР, встречаясь с международными наблюдателями подчеркнул, что участие иностранных наблюдателей в референдуме имеет огромное значение для Казахстана. Это не только демонстрирует прозрачность и открытость процесса, но и служит важным сигналом о приверженности нашей страны демократическому развитию.

В свою очередь зарубежные гости подчеркнули, что в преддверии референдума в Казахстане отмечается спокойная и доброжелательная атмосфера. Они отметили высокий профессионализм организаторов кампании и выразили благодарность за создание необходимых условий для эффективного наблюдения за референдумом.