В Туркестане открыт гребной канал

Хорошая новость
13
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Уникальный спортивно-туристический объект не имеет аналогов в Центральной Азии

фото пресс-службы облакимата

В минувшее воскресенье в Туркестане состоялось масштабное событие – открытие нового гребного канала. Комплекс стал первым сооружением подобного масштаба в Центральной Азии и уже сегодня рассматривается как инвестиция в будущее Казахстана, его спортивный имидж и туристический потенциал.

Гребной канал стал сердцем новой Туркестанской набережной. На территории площадью 100 га появился искусственный водный канал, длина которого 2222 м, ширина 260 м и глубина 4 м. Он предназначен для академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, а также для тренировок по параканоэ, триатлону и плаванию на открытой воде. Комплекс соответствует всем требованиям Международной федерации каноэ (ICF) и Меж­дународной федерации гребли (FISA), оснащен современными автоматизированными системами. Здесь могут одновременно тренироваться до 500 спортсменов по шести видам спорта.

Территория канала включает спортивные комплексы, трибуны на 1 000 зрителей, гостиницу, зеленую набережную, технологические мосты, велосипедные дорожки и зоны отдыха. Кроме спортивной функции, объект решает и важные инфраструктурные задачи: участвует в водоснабжении оросительной системы, питающей зеленый пояс вокруг административно-делового центра Туркестана.

Торжественная церемония открытия совпала с проведением масштабного фестиваля Turkistan Water Fest & Sky Lights. Более 20 тыс. человек стали свидетелями красочного шоу, которое включало демонстрацию водных видов спорта, выступления артистов, гастрономические площадки, ярмарку ремесел, шоу воздушных шаров, лазерное шоу и впечатляющий фейерверк. В числе почетных гостей мероприятия – министр туризма и спорта Ермек Мырзабосынов, президент Международной федерации гребли на байдарках и каноэ Томас Кониецко, президент Федерации каноэ Казахстана Асланбек Мергалиев.

– Этот комплекс – конкретный шаг на пути превращения Туркестана в международный культурный и спортивный центр, – подчеркнул аким области Нуралхан­ Кушеров. – Этот канал станет золотым гнездом для подготовки будущих олимпийских чемпио­нов. Он открывает новые возможности для региона и страны.

Также в рамках мероприятия был подписан Меморандум о партнерстве между Казахстаном и Международной федерацией гребного спорта.

Создание гребного канала – это и стимул для экономического роста. Новый объект обеспечит рабочие места, расширит сферу услуг и откроет Туркестан с новой стороны – как современный туристический хаб. Сейчас здесь на постоянной основе тренируются около 500 спортсменов, а региональная команда включает более 1 800 медалистов, защищающих честь страны на международных аренах.

Открытие гребного канала в Туркестане стало настоящим праздником и знаковым событием в спортивной и культурной жизни Казахстана. Этот проект не только подчеркивает статус города как историко-культурного центра, но и дает ему новое лицо – молодое, спортивное, динамичное.

#Туркестан #гребной канал #гребной спорт

