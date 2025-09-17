Уникальный спортивно-туристический объект не имеет аналогов в Центральной Азии
Нужны специальные знания
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Серебряные награды из Брно
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Газ становится доступнее
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Аварий стало меньше
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Столице – эффективную инфраструктуру
В столице открылся первый экохаб
Реформа Парламента: нужны открытое обсуждение и взвешенное решение
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Стадион для будущих чемпионов
Призыв к человечности, солидарности и гармонии
СОР 30: подготовка национальной климатической повестки
«Броня» от стагнации экономики
Технологии для развития
Идущий по линии света
Запасайтесь углем заранее!
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Apple презентовала iPhone 17
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Политические реформы и цифровой суверенитет
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Цена золота обновила новый рекорд
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
Музыка, объединившая народы
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
