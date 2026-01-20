Участие принимают 1052 спортсмена из всех регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

В торжественной церемонии открытия чемпионата принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который пожелал участникам удачи.

- На сегодняшний день в 20-ти спортивных учреждениях области 97 тренеров проводят регулярные занятия с более чем двумя тысячами шахматистами. Кроме того, в регионе открыты 11 шахматных клубов, а во дворах многоэтажных домов и парках установлены открытые шахматные площадки. Это важная инициатива, направленная на популяризацию шахмат на массовом уровне. Благодаря постоянной поддержке растут достижения наших земляков: Асия Асылхан стала серебряным призером чемпионата мира 2024 года и чемпионкой Азии 2025 года, Нурислам Султанхан завоевал серебро мирового первенства среди юниоров. Верю, что турнир в Туркестане даст импульс открытию новых талантов, - отметил Нуралхан Кушеров.

Чемпионат, проходящий при поддержке Казахстанской федерации шахмат, Министерства туризма и спорта РК и акимата Туркестанской области, продлится 10 дней. Медали будут разыграны среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет по классике, рапиду и блицу. Общий призовой фонд составляет 15 млн 120 тысяч тенге. За первое место в каждой категории предусмотрено 250 тысяч тенге, за второе - 150 тысяч, за третье - 100 тысяч тенге.

Отметим, в 2025 году казахстанские юниоры и школьники завоевали 122 медали на чемпионатах мира и Азии (52 золотые, 32 серебряные и 38 бронзовых). Многие из этих чемпионов подтверждают свое мастерство на текущем турнире в Туркестане. Победители представят Казахстан на международных аренах.