В Учебном центре МВД назвали провокацией видео о гнилых овощах в столовой и антисанитарии

В Учебном центре МВД РК назвали провокацией видеосообщение о гнилых овощах в столовой и антисанитарии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Видеосообщение о том, что в Учебном центре МВД имени Б. Момышулы слушателей кормят гнилыми овощами, в столовой и казармах царит антисанитария, появилось в соцсетях и на некоторых сайтах. Публикация стала основанием для проведения служебной проверки всего Учебного центра сотрудниками управления собственной безопасности ДП г. Шымкента. Первые ее результаты озвучил исполняющий обязанности руководителя Учебного центра полковник Иса Курманов.
"В ходе проверки столовой не выявлены нарушения санитарных условий, сроков годности продуктов питания, не было испорченных продуктов. Проведена проверка казармы учебного центра. Антисанитарии, как указано в видео, не нашли", – отметил Иса Курманов.
Слушатели в учебный центр заехали с 17 мая, обучаются, по сути, две недели. Это юноши и девушки в возрасте от 23 до 35 лет. В учебном центре склонны считать, что публикация видео вызвана желанием отдельных слушателей перейти на онлайн-обучение.
"Я думаю, все слушатели хотят уйти на онлайн-обучение, поэтому это видео появилось. Это чистая провокация. Это невозможно, поскольку Шымкент находится в "зеленой" зоне. И этот вопрос отпадает", – уточнил Иса Курманов.
В ходе проведения проверки проведен опрос и отобраны объяснительные у 300 слушателей, из них 218 отрицали факты, опубликованные в соцсетях. 85 человек в своих объяснительных указали на недовольство приготовлением пищи в столовой, распорядком дня и частичным запретом на использование смартфонов, на состояние санитарных условий в столовой. При этом 15 слушателей попросили перевести набор на онлайн-обучение. Не опрошенными остались 47 слушателей, которые находились в суточном наряде. Еще двое официально находятся на больничном.
Ответил Иса Курманов и на вопрос, почему видео в Учебном центре считают провокацией.
"Кадры это старые, понятно уже по вывеске. Сейчас на здании вывеска на латыни, уже последние полтора года поменяли, скорее всего взяли с Интернета. Так в столовой было до проведения ремонта", – сообщил Иса Курманов.
Спикер рассказал, что периодически Учебный центр и, в частности, столовая проверяются сотрудниками СЭС, специалистами поликлиники ДП г. Шымкента. За прошедшие две недели было 48 обращений за медицинской помощью. Из них 22 – по поводу ОРВИ. Случаев коронавирусной инфекции зафиксировано не было.
"Стоит задача найти того, кто инициировал эту публикацию. Я думаю, что мы в ближайшие дни это выясним. Скорее всего, это был один человек. Слушатель или сотрудник подвергнется жесткому наказанию согласно Уставу Учебного центра", – добавил Иса Курманов.