В Учебном центре МВД назвали провокацией видео о гнилых овощах в столовой и антисанитарии

Общество
2135
Любовь Доброта
В Учебном центре МВД РК назвали провокацией видеосообщение о гнилых овощах в столовой и антисанитарии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

Видеосообщение о том, что в Учебном центре МВД имени Б. Момышулы слушателей кормят гнилыми овощами, в столовой и казармах царит антисанитария, появилось в соцсетях и на некоторых сайтах. Публикация стала основанием для проведения служебной проверки всего Учебного центра сотрудниками управления собственной безопасности ДП г. Шымкента. Первые ее результаты озвучил исполняющий обязанности руководителя Учебного центра полковник Иса Курманов.

"В ходе проверки столовой не выявлены нарушения санитарных условий, сроков годности продуктов питания, не было испорченных продуктов. Проведена проверка казармы учебного центра. Антисанитарии, как указано в видео, не нашли", – отметил Иса Курманов.

Слушатели в учебный центр заехали с 17 мая, обучаются, по сути, две недели. Это юноши и девушки в возрасте от 23 до 35 лет. В учебном центре склонны считать, что публикация видео вызвана желанием отдельных слушателей перейти на онлайн-обучение.

"Я думаю, все слушатели хотят уйти на онлайн-обучение, поэтому это видео появилось. Это чистая провокация. Это невозможно, поскольку Шымкент находится в "зеленой" зоне. И этот вопрос отпадает", – уточнил Иса Курманов.

В ходе проведения проверки проведен опрос и отобраны объяснительные у 300 слушателей, из них 218 отрицали факты, опубликованные в соцсетях. 85 человек в своих объяснительных указали на недовольство приготовлением пищи в столовой, распорядком дня и частичным запретом на использование смартфонов, на состояние санитарных условий в столовой. При этом 15 слушателей попросили перевести набор на онлайн-обучение. Не опрошенными остались 47 слушателей, которые находились в суточном наряде. Еще двое официально находятся на больничном.

Ответил Иса Курманов и на вопрос, почему видео в Учебном центре считают провокацией.

"Кадры это старые, понятно уже по вывеске. Сейчас на здании вывеска на латыни, уже последние полтора года поменяли, скорее всего взяли с Интернета. Так в столовой было до проведения ремонта", – сообщил Иса Курманов.

Спикер рассказал, что периодически Учебный центр и, в частности, столовая проверяются сотрудниками СЭС, специалистами поликлиники ДП г. Шымкента. За прошедшие две недели было 48 обращений за медицинской помощью. Из них 22 – по поводу ОРВИ. Случаев коронавирусной инфекции зафиксировано не было.

"Стоит задача найти того, кто инициировал эту публикацию. Я думаю, что мы в ближайшие дни это выясним. Скорее всего, это был один человек. Слушатель или сотрудник подвергнется жесткому наказанию согласно Уставу Учебного центра", – добавил Иса Курманов.













Популярное

Все
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Проверки на дорогах
Полное погружение
Встречаем «Красную Жизель»
Вековые традиции и новые технологии
Кукольный аншлаг
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Осторожно – чиновник!
Китайский интерес
Антивандальные меры
Юрта единства
Разговор начистоту
Распоряжение Главы государства
Неожиданное пробуждение
Письмо из Сиднея
Скотч плюс гаджет – плохая примета
Пролить свет на прошлое
Кто во дворе хозяин?
Всевидящее око
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Общайтесь и не стесняйтесь!
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Загадка без готового ответа
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Крематорий: удобрение вместо яда
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Оторвал пацанов от улицы
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Одного из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise депор…
Об экономических правонарушениях можно будет сообщить через…
Какие незаконные постройки снесут в горах Алматы
Встречи с шахтёрами проходят в Карагандинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]