Казахстанцы снова смогут летать в Уфу прямым рейсом из Астаны

Перевозки будет выполнять авиакомпания «Red Wings» по 2 рейса в неделю.

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Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сообщил о возобновлении с 25 июля регулярных рейсов по маршруту Астана - Уфа, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, КГА проработал вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Башкортостаном», – говорится в информации.

Перевозки будут выполняться с 25 июля авиакомпанией «Red Wings» с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа «Sukhoi Superjet-95».

Напомним, на этой неделе КГА объявил о возобновлении регулярных пассажирских полетов по маршруту Алматы – Сочи.

Также ранее сообщалось о том, что казахстанская авиакомпания запускает пассажирские рейсы в Пакистан.