В UNICEF считают, что детская смертность в Газе будет больше от болезней, чем от бомбардировок

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Болезни вызваны нехваткой воды, еды и средств гигиены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

Детская смертность в секторе Газа в результате болезней, вызванных нехваткой воды, еды и средств гигиены, может превысить число смертей от бомбардировок анклава израильскими военными. Об этом заявил официальный представитель Детского фонда ООН (UNICEF) Джеймс Элдер.

"Без достаточного количества питьевой воды, еды и предметов личной гигиены, которые может обеспечить только гуманитарное прекращение огня, детская смертность [в Газе] от болезней может превзойти смертность в результате бомбардировок", - приводит его слова пресс-служба UNICEF на своей странице в социальной сети "X".

Согласно последнему отчету, опубликованному на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число жертв в результате боевых действий в секторе Газа превысило 19,6 тыс. Около 70% погибших составили дети и женщины.

Ранее международная правозащитная организация Save the Children сообщала, что число детей, убитых в Газе за первые три недели с начала конфликта, превысило число детей, ежегодно погибавших в зонах конфликтов более чем в 20 странах мира в последние три года.

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