В Уральске открыт Центр эндоскопической диагностики онкологических заболеваний
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Новый центр, созданный на базе областного онкологического диспансера, организован по инициативе Ассоциации онкологов РК и при поддержке международной биофармацевтической компании «АстраЗенека», которая предоставила передовое эндоскопическое оборудование, соответствующее самым современным международным стандартам. Ежегодно здесь на бесплатной основе планируется проводить более полутора тысяч исследований по ряду заболеваний, в том числе таких как рак желудка, рак легких, рак ЖКТ. Предполагается, что центр сыграет ключевую роль в раннем выявлении онкологических заболеваний и значительно улучшит перспективы общей выживаемости для пациентов.