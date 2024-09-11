В Уральске открыт Центр эндоскопической диагностики онкологических заболеваний

По данным Министерства здравоохранения РК, ежегодно у около 40 тыс. казах­станцев обнаруживаются злокачест­венные новообразования, около 13 тыс. пациентов умирают от онкологии. По состоянию на конец прошлого года в стране зарегис­трировано свыше 218 тыс. больных онкологией. ЗКО занимает одно из первых мест по заболеваемости раком легких. Как отмечают специалис­ты, зачастую пациенты обращаются уже на поздних стадиях, что в дальнейшем отражается на результате лечения. В новом центре диагностика займет до десяти минут.

По словам врача-онколога Кул-Му­хаммеда Абдугалиева, это малоинва­зивный амбулаторный метод обследования.

– Врач не делает никаких оперативных манипуляций. Тонкий зонд с камерой вводится через нос в легкие. Если есть патологический очаг, оттуда берется гистологический, цитологический материал, отправляется на исследование. Через две недели мы можем сказать о наличии или отсутствии злокачественного процесса, а также выявить другие заболевания, – пояснил он.

Председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии ­(КазНИИОиР) и главный внештатный онколог Минис­терства здравоохранения РК Диляра ­Кайдарова определила открытие центра эндоскопической диагностики в Уральске как важный шаг в реализации Ком­плексного плана по борьбе с онкологи­ческими заболеваниями на 2023–2027 годы. В рамках плана в прошлом году в Уральске открыт Центр ядерной медицины, при поддержке предпринимателей области и страны, меценатов работает Центр паллиативной помощи.

Следующим шагом станет открытие в середине сентября второго центра в ­Алматы на базе КазНИИОиР, что расширит доступ к современным диагности­ческим услугам и на юге Казахстана. Для повышения квалификации медицинских работников и улучшения навыков диагностики планируется проведение серии обучающих тренингов.