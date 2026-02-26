фото предоставлено организаторами и автором

В течение двух дней жители и гости города смогли насладиться праздником, объединившим спорт, национальные традиции и активный отдых. В его программу вошли национальные, экстремальные и традиционные зимние виды спорта. Были организованы соревнования по тазы жарысу, жамбы ату, автодрифту, конькобежному спорту, керлингу, зимнему баскетболу и другим дисциплинам. На лыжные дистанции вышли и дети, и взрослые.

В рамках фестиваля состоялся XIX чемпионат Казахстана по құсбегілік (искусству охоты с ловчими птицами) среди взрос­лых. Спортсменов со всей страны регион собирает во второй раз. Нынче порядка 60 беркутчи и сокольников из трех городов и девяти областей страны боролись за звание чемпиона, продемонстрировав мас­терство работы с ловчими птицами.

Эти соревнования стали отборочным этапом к международным стартам года – чемпионату мира в Монголии и Всемирным играм кочевников в Кыргызстане.

Заряд бодрости и хорошего настроения получил каждый, выбрав себе активный отдых по душе: будь то катание на коньках, тюбингах с горок, лошадях или санях. Фес­тиваль стал значимым шагом в развитии массового спорта и популяризации здорового образа жизни, ведь, по оценкам организаторов, в нем приняли участие порядка пяти тысяч человек.