В ущелье Аюсай дан старт проекту «Алатау аманаты»

Мажилис,Туризм
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Проект предполагает создание протяжённой национальной тропы от Чарынского каньона до археологического комплекса Тамгалы-тас, охватывающей более 1 200 километров

Фото Али Галым, Талгат Таныбаев

Туризм становится новой точкой роста национальной экономики. В соответствии с приоритетами по развитию отрасли, обозначенными Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, партия AMANAT инициировала запуск проекта «Алатау аманаты» – системы национальных туристских троп, охватывающей ключевые природные ландшафты страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Старт проекта состоялся в ущелье Аюсай – на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. В мероприятии приняли участие спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, аким Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, парламентарии, члены Общественной палаты при Мажилисе, активисты «Kaz Alpine Club», представители туристических, экологических организаций, активисты «Жастар Рухы».

«Сегодня новой точкой экономического роста становится туризм. Туризм – это новая нефть. Поэтому Глава государства постоянно говорит о необходимости развития этого сектора. Благодаря проводимой Президентом внутренней и внешней политике в нашей стране царит мир и стабильность, мы дружим с нашими соседями. Как результат – зарубежные туристы с большим удовольствием едут в Казахстан, зная о гостеприимстве нашего народа. Я уверен, что сегодняшний проект «Алатау аманаты» – это еще один большой системный шаг в развитии казахстанского туризма», – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Проект «Алатау аманаты» предполагает создание протяжённой национальной тропы от Чарынского каньона до археологического комплекса Тамгалы-тас, охватывающей более 1 200 километров. По маршруту расположены 24 объекта инфраструктуры и 20 населенных пунктов, с населением свыше 270 тысяч человек. Туристы смогут посещать этноаулы, глэмпинги, кэмпинги, визит-центры, спасательные станции, а также точки гастрономического и этнокультурного туризма. В перспективе здесь появится целая экосистема для внутреннего и международного приключенческого туризма.

«Алатау аманаты» нацелен не только на развитие отрасли, но и на вовлечение сельского населения в экономическую активность. Ключевые остановки маршрута уже сейчас становятся точками туристического притяжения. В числе таких объектов – государственный историко-культурный музей-заповедник «Есік», урочище Кок-Жайлау, Бутаковское ущелье, горячие источники Алма-Арасан, Большое Алматинское озеро, городище Талхиз VIII–XIII веков, а также горный курорт «Oi-Qaragai».

В день запуска участники также провели плоггинг – экологическое мероприятие по уборке мусора в горах, приуроченное к общенациональной акции «Таза Қазақстан».

Проект «Алатау аманаты» планируется реализовать в течение полутора лет. Фракция партии AMANAT в Мажилисе совместно с экспертами обеспечит законодательную поддержку проекту. Будет создана база для правового регулирования туристских троп, а также разработаны единые правила их проектирования и благоустройства. В дальнейшем планируется масштабировать данный подход по развитию приключенческого туризма по всей стране.

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