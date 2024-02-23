В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков

Вереницей в горы поднимались автомобили, увозя из шумного мегаполиса любителей экстрима и здорового образа жизни. Честно говоря, даже просто выходить из теплой машины совсем не хотелось, не то что по горам бегать ночью в алматинские минус 23. Но участники Tun Run словно не ощущали мороза, общались, смеялись, козыряли друг перед другом новым обмундированием. Понять их правильно могли только такие же «отмороженные» экстремалы. Похвались они в городе ярко-красными обтягивающими мужскими лосинами… В лучшем случае у виска покрутят.

Регистрация участников закрылась за три недели до старта. Спрос сильно превысил предложение. На тропу вышли 500 скайраннеров. Больше нельзя из сооб­ражений безопасности.

Организаторы мероприятия – общественное объединение «Экстремальная атлетика» – в очередной раз подтвердили статус самой безбашенной команды. Но, что важно, при этом организация мероприятия заслуживает похвалы. Как всегда, все на высшем уровне – строго по регламенту, четко, слаженно и очень достойно.

Погода и лавиноопасная обстановка все-таки внесли коррективы, и маршрут трассы изменили буквально за несколько дней до старта. Сохранив километраж, трассу проложили в обход лавиноопасных участков. Проложили, конечно, сильно сказано. Никакой снегоуборочной техники – все ­«а-ля натурэль». Не утоптанный снег, из освещения лишь «звезда во лбу горит», то бишь фонарь, закреп­ленный на головах участников.

…Под знаменитой красной аркой «Экстремальной атлетики» участники готовятся к старту. Ведущий начинает обратный отсчет – и скайраннеры срываются с места. Это что-то невероятное! Сквозь пар от дыхания пробивается свет фонарей, и лишь потом появляются люди, и разноцветным потоком «светлячки» уходят в гору.

Правда, некоторые представители мужской половины шутя называли сами себя циклопами. Уж очень забавно смотрится фонарь, который, кстати, в профильной среде так и называют – циклоп. А нам милее, конечно, светлячки.

Кстати, участников, финишировавших без индивидуального освещения, безжалостно дисквалифицировали. По какой бы причине это ни произошло – дисцип­лина прежде всего.

Дистанций на соревнованиях было две – 4 и 16 километров, с набором высоты 200 и 800 мет­ров. Короткий маршрут пробуют на вкус чаще те, кто только начинает карьеру морозоустойчивого атлета. Но есть сегодня и мастодонты горного мира – знаменитые талисманы подобных мероприятий Эмиль Баль и Владимир Ковальчук, которым на двоих 163 года! Эмилю Львовичу – 78, а Владимиру Васильевичу – 85 лет. Для них этот забег – так, баловство. Видя, с какой легкостью они финишируют, невольно вспоминаешь, как при отключении лифта буквально доползаешь до своего этажа и несколько минут не можешь справиться с одышкой и сердцебиением. Стало стыдно и срочно захотелось заняться спортом... С понедельника.

География участников впечатляет: Казахстан, Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Испания, Украина, Польша.

Встретились мы и с поклонницей наших гор из Польши Джоан­ной Граника. Влюбившаяся в Казахстан, полька старается не пропускать подобные мероприя­тия.

– Это не первый мой «Тунран», – говорит Джоанна. – В первый раз эмоций было еще больше! Это невероятное мероприятие. Я по-доброму завидую тем, у кого сегодня первый ночной забег. Это как шедевральный фильм смотришь впервые или книгу читаешь. Ты прочтешь и посмотришь еще не раз, но первый опыт незабываем.

Проверка перед забегом была впечатляющей, участников, не соблюдающих правила, к старту просто не допускали. Просим бегунов рассказать про свою амуницию, а это прям конек «отмороженных», что уж греха таить, любят они похвастать обновками. Нам показали все, вплоть до термобелья... Свисток, беговой рюкзак, карабин, на котором бол­таются кошки (приспособления для обуви, позволяющие устойчивее чувствовать себя на горной тропе), гвоздь программы – налобный фонарь, изотоники, термокостюм, обувь со специальным протектором, неоновые палочки, светящиеся несколько часов в темноте, если их надломить, – все-таки ночь и забег экстремальный. «Дай бог, чтобы не пригодились», – сплевывают бегуны. Но эти навороты атлетам только в кайф.

– Уж лучше на это тратить средства, чем на рестораны и алкоголь, – говорит Андрей Ермилов. – Я побежал только этим летом, но меня уже не остановить. Появляется зависимость от хорошего настроения и самочувствия. Побежал, честно говоря, за женой. Она увлеклась, а я вроде хотел ее поддержать, да сам попал в эту «секту». Чему несказанно рад. Ночной забег у меня первый, был и марафон, и «Амангельды Рэйс», но по эмоциям и кайфу «Тунран» победил всех.

Раньше ночные забеги проходили дважды в год – зимой и летом. Последний состоялся в 2018 году. Затем томительные пять лет ожидания. Помимо несомненной эстетики и эмоций, у ночных забегов вполне оправданная миссия.

– Такой опыт нужен для того, чтобы люди учились бегать ночью и это не было для них стрессовой ситуацией, – комментирует Вадим Винокуров, организатор соревнований из ОО «Экстремальная атлетика». – Многие международные соревнования, особенно длинные суточные марафоны, обязательно захватывают ночь. Поэтому тут не только удовольствие, елки и огоньки. Это прекрасная возможность потренироваться, адаптироваться к серьезным ночным стартам. «Тунран» мы проводим уже в седьмой раз. На этой локации забег был летом 2018 года. Сейчас здесь появился визит-центр «Аюсай», способный принять такое количество людей зимней ночью. В чистом поле проводить забег очень сложно. Прекрасно, что такие локации появляются.

...А тем временем к финишу приб­лижаются первые участники. Их встречают вспышки фотокамер, медали и протеиновый перекус для восполнения энергии. Хотя, судя по вернувшимся бегунам, она у них и так бьет ключом. Улыбки, смех, сбивчивая речь, невероятный блеск в глазах – со стороны может показаться, что бегуны под кайфом. А так и есть! Только он у них свой, законный и заслуженный.

Мужчины с трендовыми бородами стали похожи на сказочных Дедов Морозов. Растительность на лице покрылась толстым слоем инея, и многие не сразу узнавали друг друга.

С медалями организаторы тоже постарались – заветные награды светились в темноте.

Бежать при сильном морозе, по словам участника забега спортивного врача Сергея Белоуса, приятно и полезно.

– В жару тяжелее, от нее не спас­тись, а в мороз бежать безопас­нее для сердца, – комментирует Сергей.

Имея почти десятилетний беговой стаж, Сергей отмечает, что, помимо приобретения отличной физической формы, практичес­ки перестал мерзнуть и болеть.

Положительные моменты отмечают и другие участники. Для Асхата Бекишева это уже третий ночной забег.

– Стараюсь участвовать во всех забегах от «Экстремальной атлетики» и Алматинского марафона. Никогда серьезно не занимался спортом, а после 50 лет побежал – и сразу же «десятку» на марафоне. Может, возраст дал знать, психологи, наверное, нашли бы этому объяснение, но у меня объективных причин нет. Сам понять до сих пор не могу, как это произошло. Но это решение, принятое однажды, поделило жизнь на до и после. Помимо укрепления здоровья, тонуса и отличного настроения, получаешь очень много неожиданных бонусов. Один из них можно охарактеризовать модным словом – нетворкинг. Появляется очень много новых друзей, единомышленников из абсолютно разных областей бизнеса, науки, образования.

За всю историю проведения Tun Run сегодняшний забег получился самым холодным и многочисленным. Дневные старты организовать проще, поэтому любители экстрима на них собираются в два, а то и в три раза больше.

– «Тунран» заявлен в таких дисциплинах, как скайраннинг и тревелраннинг, а это подразумевает природные метеоус­ловия, – комментирует Вадим Винокуров. – Саму трассу мы не очищали, но она промаркирована, по всему маршруту стоят световые маячки, в определенных местах находятся волонтеры с термосами, на мосту – пункт питания с горячими бойлерами и точкой обогрева.

Масштабность мероприятия можно описать не только словами, о ней говорят цифры. За период проведения Tun Run было выпито 300 литров лимонада, 1 тонна воды и 150 литров энергетиков, съедено 100 килограммов конфет и 600 порций плова, 50 волонтеров на протяжении семи часов работали в горах при минус 23, к месту проведения прибыло 342 машины участников и два автобуса.

Tun Run продолжает вдохновлять. И несмотря на то что это соревнование оказалось самым морозным за всю историю проведения, было тепло. Согревал жар борьбы, эмоции, и даже огоньки фонарей, казалось, грели своих владельцев и всех окружающих.

Атлеты как один твердили: победа не на финише, главное – это победа над самим собой! Надо только захотеть – и все получится.