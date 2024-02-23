В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков Общество 23 февраля 2024 г. 2:30 139 Дина Устиненко, Алматы Аюсай (Медвежье ущелье) и в жаркий июль отличается прохладой, а в феврале, по меркам рафинированных алматинцев, тут местный полюс вечной мерзлоты. Но ни выпавший накануне полуметровый слой снега, ни знаменитый влажный морозец не остановили участников и болельщиков ночного забега с фонариками Tun Run 2024. Еще бы! Ведь ждали этого пять лет. фото Юрия Беккера Вереницей в горы поднимались автомобили, увозя из шумного мегаполиса любителей экстрима и здорового образа жизни. Честно говоря, даже просто выходить из теплой машины совсем не хотелось, не то что по горам бегать ночью в алматинские минус 23. Но участники Tun Run словно не ощущали мороза, общались, смеялись, козыряли друг перед другом новым обмундированием. Понять их правильно могли только такие же «отмороженные» экстремалы. Похвались они в городе ярко-красными обтягивающими мужскими лосинами… В лучшем случае у виска покрутят. Регистрация участников закрылась за три недели до старта. Спрос сильно превысил предложение. На тропу вышли 500 скайраннеров. Больше нельзя из соображений безопасности. Организаторы мероприятия – общественное объединение «Экстремальная атлетика» – в очередной раз подтвердили статус самой безбашенной команды. Но, что важно, при этом организация мероприятия заслуживает похвалы. Как всегда, все на высшем уровне – строго по регламенту, четко, слаженно и очень достойно. Погода и лавиноопасная обстановка все-таки внесли коррективы, и маршрут трассы изменили буквально за несколько дней до старта. Сохранив километраж, трассу проложили в обход лавиноопасных участков. Проложили, конечно, сильно сказано. Никакой снегоуборочной техники – все «а-ля натурэль». Не утоптанный снег, из освещения лишь «звезда во лбу горит», то бишь фонарь, закрепленный на головах участников. …Под знаменитой красной аркой «Экстремальной атлетики» участники готовятся к старту. Ведущий начинает обратный отсчет – и скайраннеры срываются с места. Это что-то невероятное! Сквозь пар от дыхания пробивается свет фонарей, и лишь потом появляются люди, и разноцветным потоком «светлячки» уходят в гору. Правда, некоторые представители мужской половины шутя называли сами себя циклопами. Уж очень забавно смотрится фонарь, который, кстати, в профильной среде так и называют – циклоп. А нам милее, конечно, светлячки. Кстати, участников, финишировавших без индивидуального освещения, безжалостно дисквалифицировали. По какой бы причине это ни произошло – дисциплина прежде всего. Дистанций на соревнованиях было две – 4 и 16 километров, с набором высоты 200 и 800 метров. Короткий маршрут пробуют на вкус чаще те, кто только начинает карьеру морозоустойчивого атлета. Но есть сегодня и мастодонты горного мира – знаменитые талисманы подобных мероприятий Эмиль Баль и Владимир Ковальчук, которым на двоих 163 года! Эмилю Львовичу – 78, а Владимиру Васильевичу – 85 лет. Для них этот забег – так, баловство. Видя, с какой легкостью они финишируют, невольно вспоминаешь, как при отключении лифта буквально доползаешь до своего этажа и несколько минут не можешь справиться с одышкой и сердцебиением. Стало стыдно и срочно захотелось заняться спортом... С понедельника. География участников впечатляет: Казахстан, Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Испания, Украина, Польша. Встретились мы и с поклонницей наших гор из Польши Джоанной Граника. Влюбившаяся в Казахстан, полька старается не пропускать подобные мероприятия. – Это не первый мой «Тунран», – говорит Джоанна. – В первый раз эмоций было еще больше! Это невероятное мероприятие. Я по-доброму завидую тем, у кого сегодня первый ночной забег. Это как шедевральный фильм смотришь впервые или книгу читаешь. Ты прочтешь и посмотришь еще не раз, но первый опыт незабываем. Проверка перед забегом была впечатляющей, участников, не соблюдающих правила, к старту просто не допускали. Просим бегунов рассказать про свою амуницию, а это прям конек «отмороженных», что уж греха таить, любят они похвастать обновками. Нам показали все, вплоть до термобелья... Свисток, беговой рюкзак, карабин, на котором болтаются кошки (приспособления для обуви, позволяющие устойчивее чувствовать себя на горной тропе), гвоздь программы – налобный фонарь, изотоники, термокостюм, обувь со специальным протектором, неоновые палочки, светящиеся несколько часов в темноте, если их надломить, – все-таки ночь и забег экстремальный. «Дай бог, чтобы не пригодились», – сплевывают бегуны. Но эти навороты атлетам только в кайф. – Уж лучше на это тратить средства, чем на рестораны и алкоголь, – говорит Андрей Ермилов. – Я побежал только этим летом, но меня уже не остановить. Появляется зависимость от хорошего настроения и самочувствия. Побежал, честно говоря, за женой. Она увлеклась, а я вроде хотел ее поддержать, да сам попал в эту «секту». Чему несказанно рад. Ночной забег у меня первый, был и марафон, и «Амангельды Рэйс», но по эмоциям и кайфу «Тунран» победил всех. Раньше ночные забеги проходили дважды в год – зимой и летом. Последний состоялся в 2018 году. Затем томительные пять лет ожидания. Помимо несомненной эстетики и эмоций, у ночных забегов вполне оправданная миссия. – Такой опыт нужен для того, чтобы люди учились бегать ночью и это не было для них стрессовой ситуацией, – комментирует Вадим Винокуров, организатор соревнований из ОО «Экстремальная атлетика». – Многие международные соревнования, особенно длинные суточные марафоны, обязательно захватывают ночь. Поэтому тут не только удовольствие, елки и огоньки. Это прекрасная возможность потренироваться, адаптироваться к серьезным ночным стартам. «Тунран» мы проводим уже в седьмой раз. На этой локации забег был летом 2018 года. Сейчас здесь появился визит-центр «Аюсай», способный принять такое количество людей зимней ночью. В чистом поле проводить забег очень сложно. Прекрасно, что такие локации появляются. ...А тем временем к финишу приближаются первые участники. Их встречают вспышки фотокамер, медали и протеиновый перекус для восполнения энергии. Хотя, судя по вернувшимся бегунам, она у них и так бьет ключом. Улыбки, смех, сбивчивая речь, невероятный блеск в глазах – со стороны может показаться, что бегуны под кайфом. А так и есть! Только он у них свой, законный и заслуженный. Мужчины с трендовыми бородами стали похожи на сказочных Дедов Морозов. Растительность на лице покрылась толстым слоем инея, и многие не сразу узнавали друг друга. С медалями организаторы тоже постарались – заветные награды светились в темноте. Бежать при сильном морозе, по словам участника забега спортивного врача Сергея Белоуса, приятно и полезно. – В жару тяжелее, от нее не спастись, а в мороз бежать безопаснее для сердца, – комментирует Сергей. Имея почти десятилетний беговой стаж, Сергей отмечает, что, помимо приобретения отличной физической формы, практически перестал мерзнуть и болеть. Положительные моменты отмечают и другие участники. Для Асхата Бекишева это уже третий ночной забег. – Стараюсь участвовать во всех забегах от «Экстремальной атлетики» и Алматинского марафона. Никогда серьезно не занимался спортом, а после 50 лет побежал – и сразу же «десятку» на марафоне. Может, возраст дал знать, психологи, наверное, нашли бы этому объяснение, но у меня объективных причин нет. Сам понять до сих пор не могу, как это произошло. Но это решение, принятое однажды, поделило жизнь на до и после. Помимо укрепления здоровья, тонуса и отличного настроения, получаешь очень много неожиданных бонусов. Один из них можно охарактеризовать модным словом – нетворкинг. Появляется очень много новых друзей, единомышленников из абсолютно разных областей бизнеса, науки, образования. За всю историю проведения Tun Run сегодняшний забег получился самым холодным и многочисленным. Дневные старты организовать проще, поэтому любители экстрима на них собираются в два, а то и в три раза больше. – «Тунран» заявлен в таких дисциплинах, как скайраннинг и тревелраннинг, а это подразумевает природные метеоусловия, – комментирует Вадим Винокуров. – Саму трассу мы не очищали, но она промаркирована, по всему маршруту стоят световые маячки, в определенных местах находятся волонтеры с термосами, на мосту – пункт питания с горячими бойлерами и точкой обогрева. Масштабность мероприятия можно описать не только словами, о ней говорят цифры. За период проведения Tun Run было выпито 300 литров лимонада, 1 тонна воды и 150 литров энергетиков, съедено 100 килограммов конфет и 600 порций плова, 50 волонтеров на протяжении семи часов работали в горах при минус 23, к месту проведения прибыло 342 машины участников и два автобуса. Tun Run продолжает вдохновлять. И несмотря на то что это соревнование оказалось самым морозным за всю историю проведения, было тепло. Согревал жар борьбы, эмоции, и даже огоньки фонарей, казалось, грели своих владельцев и всех окружающих. Атлеты как один твердили: победа не на финише, главное – это победа над самим собой! Надо только захотеть – и все получится. #забег #Аюсай #фонарики #ночной забег #Tun Run 2024