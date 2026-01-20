В Уштобе открыт новый зал бокса

Хорошая новость
5
Марьяна Касимова

Новый спортивный объект, возведенный в короткие сроки, стал результатом кропотливого труда строителей и примером того, как инвестиции в спорт приносят реальную пользу обществу.

фото автора

Работы по строительству зала начались в конце лета, и благодаря усилиям подрядной организации объект завершился уже в декабре. На реализацию проекта из бюджета было выделено около 250 млн тенге.

Во время церемонии открытия аким Каратальского района области Жетысу Улан Досымбеков подчерк­нул, что развитие спорта – одно из приоритетных направлений в работе местных властей. Он отметил, что новый зал станет важным шагом на пути к укреплению олимпийских видов спорта, выразив благодарность строителям за их профессионализм и ответственное отношение к делу.

– У нашего района колоссальный потенциал, – отметил ветеранов спорта Жолдасбай Алимбетов. – Молодежь активно занимается боксом, а тренеры вкладывают душу в своих воспитанников. Пусть новый зал станет для будущих чемпионов местом, где рождаются стремления и укреп­ляется вера в собственные силы.

Символическую красную ленту у входа в зал перерезал воспитанник уштобинской школы бокса, мастер спорта Михаил Юрченко. Он выразил благодарность всем, кто вложил силы и средства в развитие спорта, отметив, что такие объекты вдохновляют ребят на новые достижения.

Новый спортивный объект выделяется в городском ландшафте своим современным дизайном и продуманной архитектурой. Внутреннее пространство зала оформлено в стиле «аллея славы», где размещены фотографии и достижения лучших представителей казахстанского бокса, включая уроженцев Каратальского района. Просторные тренировочные помещения оснащены профессио­нальными рингами, мешками и аксессуарами для отработки техники. Для комфорта спортсменов предус­мотрены раздевалки, душевые и удобные зоны отдыха.

Первые тренеры и воспитанники уже делятся впечатлениями. Молодой наставник Роман Щегринов, под руководством которого занимаются около 80 юных боксеров, отметил, что условия для тренировок – на высшем уровне:

– Раньше мы проводили занятия в арендованном помещении, где места катастрофически не хватало. Теперь у нас есть собственный зал, оборудованный по всем стандартам. Для ребят это огромный стимул работать с еще большей самоотдачей. Уверен, что уже скоро мы будем радовать жителей района новыми победами, – заявил молодой тренер.

#Спорт #Уштобе #спортивные объекты

