В Усть-Каменогорске автомобиль разрушил козырек и въехал в дом

В Усть-Каменогорске водитель врезался в многоэтажный дом и снес козырек подъезда, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Уk-news.kz.
ДТП произошло 20 мая около 3 часов ночи на Бульваре Гагарина. Жители дома проснулись от грохота и поспешили выйти на улицу.
"Ночью я проснулся от сильного шума, выглядываю в окно, а там стоит Subaru Forester. Из авто вышла девушка и парень около 28 лет, через какое-то время вышла еще одна девушка", - говорит житель дома Егор Ткачев.
В результате козырек упал на подъездную дверь и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей.
Сотрудники ДЧС ВКО при помощи гидравлического инструмента отодвинули упавший козырек.
По информации Департамента полиции ВКО, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.
"35-летний водитель Subaru Forester уснул во время управления автомобилем и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору подъездного козырька", — сообщили в Департаменте полиции ВКО.
Пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол.