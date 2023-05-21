В Усть-Каменогорске автомобиль разрушил козырек и въехал в дом

В Усть-Каменогорске водитель врезался в многоэтажный дом и снес козырек подъезда, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Уk-news.kz.

Фото: Уk-news.kz

ДТП произошло 20 мая около 3 часов ночи на Бульваре Гагарина. Жители дома проснулись от грохота и поспешили выйти на улицу.

"Ночью я проснулся от сильного шума, выглядываю в окно, а там стоит Subaru Forester. Из авто вышла девушка и парень около 28 лет, через какое-то время вышла еще одна девушка", - говорит житель дома Егор Ткачев.

В результате козырек упал на подъездную дверь и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей.

Сотрудники ДЧС ВКО при помощи гидравлического инструмента отодвинули упавший козырек.

По информации Департамента полиции ВКО, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.

"35-летний водитель Subaru Forester уснул во время управления автомобилем и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору подъездного козырька", — сообщили в Департаменте полиции ВКО.

Пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол.