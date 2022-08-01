В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка

Чествовали храбреца

Недавно «Казахстанская правда» рассказала о мужественном поступке военнослужащего Национальной гвардии РК Тилека Кумарбекова («Бросился на помощь, 19 июля 2022 года). Напомним: ефрейтор воинской части 3477 вытащил из реки тонущего мальчика. При этом, выгребая против сильного течения, Тилек сам едва не погиб.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального командования «Шығыс» Багдат Амангельды, в ходе торжественной церемонии, организованной в воинской части 3477, ефрейтору вручили нагрудные знаки «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі» и «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін». Награждение прошло в присутствии родителей гвардейца.

– Для всех, кто служит в рядах Национальной гвардии, является долгом защищать людей, их жизнь, –отметил отец ефрейтора Амантай Құмарбекұлы. – Убежден, что каждый из гвардейцев, если бы оказался в такой ситуации, проявил бы храбрость.