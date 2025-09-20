В областном центре состоялась масштабная экологическая акция World Cleanup Day – Всемирный день чистоты, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

Участники вышли на уборку закрепленных территорий возле школ, организаций и предприятий. Для эковолонтеров и представителей государственных структур основной зоной стал район Шмелев Лог.

Напомним, что экологическая инициатива охватила и Глубоковский район, где на территории КГУ «Мало-Убинское лесное хозяйство» было высажено 113 тысяч саженцев сибирской ели.

Всего в акциях по области приняли участие около 1000 человек: сотрудники госорганов и предприятий, школьники, студенты, представители НПО, волонтеры и активные горожане.

Акция прошла в рамках инициативы «Таза Қазақстан» при поддержке акимата ВКО, акимата Усть-Каменогорска, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, Департамента экологии по ВКО и общественных экологических движений.

Отметим, что Министерство экологии и природных ресурсов РК подало заявку на внесение итогов мероприятия в Книгу рекордов Казахстана «ҚАЭА».

Всемирный день чистоты ежегодно объединяет более 190 стран, и Казахстан традиционно активно поддерживает эту инициативу.