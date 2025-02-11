В Великобритании официально ввели четырехдневную рабочую неделю

В мире,Европа
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По словам директоров компаний, пятидневка – это пережиток прошлого. А новый график позволяет людям жить счастливой и полноценной жизнью

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Великобритании официально ввели четырехдневную рабочую неделю. На такой режим перешли уже 200 организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Новые правила затронули пока три профессиональные группы: маркетологов, IT-специалистов и работников благотворительных организаций. При этом персонал не потерял в доходе, уточняет газета The Guardian.

По словам директоров компаний, пятидневка – это пережиток прошлого. А новый график позволяет людям жить счастливой и полноценной жизнью.

Согласно исследованию местной компании Spark Market Research, за подобную инициативу в основном выступают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Также четырехдневную рабочую неделю планируют ввести и в Токио. Новые правила должны вступить в силу в апреле этого года. Мера затронет порядка 170 тысяч государственных служащих с полным сохранением заработной платы.

Сотрудникам, у которых есть дети, разрешат работать на два часа в день меньше, чтобы больше времени уделять семье. Таким образом, власти надеются повысить уровень рождаемости в стране.

Молодые люди не спешат вступать в брак из-за растущей стоимости жилья, его аренды, образования и крупных трат по уходу за ребёнком. За первую половину прошлого года в стране на свет появились всего 350 тысяч новорожденных - этот показатель самый низкий за всю историю наблюдений.

Другой причиной демографического кризиса эксперты называют жесткую трудовую этику. Культура переработки в стране зачастую доводит работников до так называемого кароси – смерти от переутомления.

На прошлой неделе сообщалось, что в Испании сократят рабочую неделю без изменения зарплаты. Такое решение приняли на заседании правительства, несмотря на сопротивление работодателей.

 

#Великобритания #работа #неделя #Токио

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