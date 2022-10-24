Фото: Kazpravda.kz
Происшествия

В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ

Жители Риддера мерзнут второй день из-за аварии на ТЭЦ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Yk.kz.

В городе -3 и лежит снег, вымерзают квартиры, школы, садики. О происшествии рассказал на своей странице аким Риддера Дмитрий Горьковой.

"23 октября 2022 года в 12:30 произошло аварийное отключение котла №3 в связи с зависанием пыли в бункере, ведутся работы по очистке. Окончание работ закончатся к 22:00 часам, после сразу включение в работу. Котлоагрегаты №1 и 2 находятся в работе. Ведутся режимные работы по поднятию температуры ГВС и теплосети", - сообщил аким.

Однако ни к 10 часам вечера, ни к 12 часа дня тепло в домах риддерцев так и не появилось. 

Позже ситуацию прокомментировал аким ВКО Даниал Ахметов. 

"Уважаемые земляки, внештатная ситуация произошла в городе Риддер. Руководство Риддер ТЭЦ, не проконтролировало качество мазута, он оказался смешенным с водой, и в результате произошла временная остановка котлов теплостанции. Экстренно под моим руководством был создан оперативный штаб", - пояснил аким.

Чтобы возобновить работу теплостанции из хранилищ ТОО "Казцинк" в Риддер, сразу на ТЭЦ направлено 60 тонн мазута.  Дополнительно УК ТЭЦ на спец машинах отправляет в город 70 тонн мазута. И через 4 часа топливо будет на теплоисточнике.  25 октября в город прибудет еще 6 цистерн с мазутом.

Этого объема топлива хватит на 100 дней беспрерывной работы теплостанции.

По факту халатности прокуратура начала расследование. А горожане спасаются обогревателями и водонагревателями.

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