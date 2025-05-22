В ходе двухдневных учений запланирована отработка организационных моментов и взаимодействия подразделений по чрезвычайным ситуациям и лесоохраны в тушении лесных пожаров

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как сообщила руководитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Марина Лискова, в первый день 22 мая в ситуационном центре департамента развернули штаб. Прошла проверка системы оповещения - перехват телерадиоканалов. Заслушаны доклады руководителей оперативной группы, начальников служб, передает собкор Kazpravda.kz

«Штабная тренировка призвана проверить готовность органов управления и сил областной системы гражданской защиты. Специалисты могут отработать организацию управления, сбора, обобщения и анализа данных обстановки, отработать алгоритм принятия решения по ликвидации природных пожаров, проведение спасательных и других неотложных работ», - дал комментарий начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов.

Второй день учений 23 мая запланирован на территории Риддерского лесоучреждения. Чеэсники вместе с лесниками планируют отработать ликвидацию огня на территории, занятой хвойными насаждениями.

Всего с начала пожароопасного сезона в Восточном Казахстане произошло 4 лесных пожара. Площадь лесфонда, пройденная огнем, составила 181,1 га.

По данным департамента, для борьбы с огненной стихией подразделения ЧС располагают личным составом из 1 589 человек, 306 единицами техники. На балансе ДЧС ВКО находится 12 беспилотных летательных аппаратов, которые применяются для мониторинга ситуации в пожароопасный период.