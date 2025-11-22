В военном вузе Турции открыли мемориальную доску казахстанскому миротворцу

В ходе официального визита в Турцию министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил Военный институт сухопутных войск Турции в Анкаре, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В учебном заведении он открыл мемориальную доску казахстанскому миротворцу, погибшему при исполнении воинского долга, и встретился с казахстанскими курсантами.

Начальник института генерал-майор Левент Сабахаттин ознакомил казахстанскую делегацию с деятельностью учебного заведения, историей его формирования, образовательными программами и подходами к подготовке офицерских кадров. Он подчеркнул, что институт является одним из старейших военных учебных заведений Турецкой Республики и играет важную роль в формировании профессионального корпуса командного состава сухопутных войск.

В торжественном открытии мемориальной доски офицеру Вооруженных Сил Республики Казахстан капитану Кайрату Кудабаеву, погибшему при исполнении миротворческой миссии в Ираке, приняли участие супруга офицера и две его дочери. Память миротворца почтили минутой молчания.

"Открытие мемориальной доски именно в этом военном вузе связано с тем, что Кайрат Кудабаев – выпускник этого учебного заведения. Казахстанский офицер проявил исключительное мужество, закрыв собой взрыв боеприпасов и спасая товарищей. За подвиг он был награждён орденом «Айбын» I степени посмертно", - рассказал министр обороны.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов встретился с казахстанскими курсантами, обучающимися в Военном институте сухопутных войск. Он поинтересовался их условиями обучения и проживания, изучил вопросы обеспечения, обсудил текущие потребности и ознакомился с уровнем их успеваемости. Курсанты сообщили о высокой интенсивности учебного процесса, доступе к современной материальной базе и поддержке со стороны командования.

В ходе общения глава оборонного ведомства Казахстана отметил, что подготовка казахстанских военнослужащих за рубежом способствует укреплению кадрового потенциала национальной армии и позволяет перенимать лучший международный опыт. Министр подчеркнул, что знания и навыки, полученные курсантами в Турции, будут востребованы при последующей службе на командных должностях в Вооруженных Силах Казахстана.

#Турция #мемориальная доска #миротворец

