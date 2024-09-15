В Вооруженных силах отметили День танкиста

На торжественное мероприятие, состоявшееся в Национальном военно-патриотическом центре, пришли военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, уланы военного колледжа и воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз»

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Перед торжественной частью в Государственном военно-историческом музее ветераны-танкисты и военнослужащие танковой роты войсковой части 68665 рассказали школьникам и уланам о славных страницах истории танковых войск, их оснащении и значении на поле боя.

С профессиональным праздником танкистов поздравил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Он отметил, что благодаря высокой мобильности, прочной броне и огневой мощи танковые войска считают главной ударной силой Сухопутных войск. Они способны стремительно входить в разорванную оборону противника и закреплять успех наступления. Сегодня усилия командования и специалистов ОПК, продолжил он, направлены на совершенствование и укрепление производственной базы по ремонту и модернизации бронетанковой техники, улучшение качества подготовки танкистов.

– С учетом современных тенденций тактики танкового боя в войсках апробируются новые способы применения боевых машин «танковая карусель» и «сақ корғаны», позволяющие повысить эффективность поражения противника и минимизировать потери. Мы ценим опыт наших ветеранов-танкистов. Их пример верности воинскому долгу и беззаветного служения позволяет нам сказать, что танкист – это воплощение мужества, отваги и несокрушимого боевого духа, – подчеркнул генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

На собрании были отмечен вклад в становление и развитие танковых войск генерал-лейтенантов Султана Камалетдинова, Амира Халикова, генерал-майоров Геннадия Носоновского, Аманжола Оспанова, полковника Амантая Джутабаева и других офицеров, которые и сегодня делятся своим богатым опытом с нынешним поколением танкистов.

В честь профессионального праздника первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов вручил ряду военнослужащих и ветеранов почетные грамоты.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.