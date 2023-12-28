В ВОЗ заявили, что в Газе функционируют только 13 больниц

В секторе Газа частично работают только 13 больниц, 21 не работает вообще, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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В настоящее время 13 больниц в секторе Газа функционируют частично, две практически не работают, а 21 не работает вообще, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети X.

"Согласно последним оценкам ВОЗ, в Газе частично работают 13 больниц, две минимально функционируют и 21 не функционирует вообще", - сказано в публикации.

По данным пресс-службы правительства Газы, за время войны в результате израильских бомбардировок погибло более 20 тысяч палестинцев, более половины из них – женщины и дети. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил о том, что "в Газе надвигается голод".