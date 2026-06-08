В Японии и Индонезии эвакуируют людей из-за угрозы цунами

После землетрясения на Филиппинах власти Японии объявили эвакуацию из прибрежных районов для жителей 10 префектур на южном побережье страны. Об этом сообщил телеканал NHK и FNN со ссылкой на японское метеорологическое агентство

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По данным NHK, эвакуироваться призвали более 180 тыс. человек из 95 тыс. домохозяйств. В префектуре Миэ эвакуируют целый город Сима. В нем проживают 42 тыс. человек в более чем 22 тыс. домохозяйствах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Предупреждение о цунами было объявлено для региона Канто, островов Идзу и Огасавара, региона Токай, префектур Вакаяма, префектуры Коти и других районов. Власти призвали жителей покинуть побережье и русла рек.

Землетрясение на Филиппинах произошло около 08:30 по местному времени (05:30 времени Астаны), сообщили в японском метеорологическом центре. Его магнитуда достигала 8,2. По данным USGS, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 26 км к юго-западу от Каблалана. По меньшей мере 12 жителей островов погибли, пострадали не менее 200, передает AP.

Индонезия также проводит эвакуацию из-за риска цунами после землетрясения на Филиппинах. Власти Индонезии объявили эвакуацию северных районов из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин, сообщает AFP.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии передало распоряжение об эвакуации жителей районов наибольшего риска на возвышенности. Эвакуация затронет столицу Северного Сулавеси Манадо, провинцию Горонтало и остров Сангихе.

По информации газеты Yomiuri, метеослужба страны прогнозирует волны высотой около 1 м. Ведомство призвало всех, кто находится в море, немедленно покинуть воду и отойти от берега. Первая волна уже должна подойти к острову Мияко и региону Яэяма префектуры Окинава.

Землетрясение у берегов Филиппин зафиксировано в понедельник в 08:38 местного времени (05:38 времени Астаны). Магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,8 до 8,2.

По последним данным, в результате землетрясения на Филиппинах погибло 15 человек.