В Японии искусственный интеллект стал лидером партии

В мире,Технологии
Айман Аманжолова
Японская политическая партия «Путь к возрождению» объявила, что ее новым лидером станет искусственный интеллект (ИИ), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Об этом 16 сентября сообщили представители партии на пресс-конференции в Токио.

Новым лидером партии был назначен 25-летний аспирант Высшей школы Киотского университета Мицутака Окумура, который сразу же передал свои полномочия ИИ, отмечает телерадиокомпания NHK News.

«Я являюсь помощником лидера, а ИИ будет выступать в качестве нового лидера», — объявил Окумура.

Он пояснил, что искусственный интеллект будет отвечать за фактическое принятие решений партии в будущем. Пока не уточнено, какими именно полномочиями будет наделен ИИ, а также каким образом нейросеть начнет исполнять функции лидера. Авторы материала поясняют, что Окумура является специалистом в области исследования искусственного интеллекта.

Ранее в Албании искусственный интеллект стал министром.

 

#Япония #партия #ИИ

