Албания стала первой в мире страной, назначившей искусственный интеллект (ИИ) на должность государственного министра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации газеты Gazeta Tema со ссылкой на заявление премьер-министра страны Эди Рама, ИИ по имени Diella будет отвечать за государственные закупки.

«Албания заявляет, что станет первой страной, назначившей нефизический искусственный интеллект министром в правительстве, поскольку премьер-министр Эди Рама объявил состав нового кабмина», — указано в материале.

Для поддержки ИИ-министра будет создано специальное подразделение, которое будет внедрять нейросети в другие государственные структуры, обеспечивая прозрачность и честность тендеров.

Ранее эта ИИ-модель использовалась как виртуальный помощник на правительственном портале e-Albania, заключил Рама.