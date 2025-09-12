Албания стала первой в мире страной, назначившей искусственный интеллект (ИИ) на должность государственного министра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
По информации газеты Gazeta Tema со ссылкой на заявление премьер-министра страны Эди Рама, ИИ по имени Diella будет отвечать за государственные закупки.
«Албания заявляет, что станет первой страной, назначившей нефизический искусственный интеллект министром в правительстве, поскольку премьер-министр Эди Рама объявил состав нового кабмина», — указано в материале.
Для поддержки ИИ-министра будет создано специальное подразделение, которое будет внедрять нейросети в другие государственные структуры, обеспечивая прозрачность и честность тендеров.
Ранее эта ИИ-модель использовалась как виртуальный помощник на правительственном портале e-Albania, заключил Рама.