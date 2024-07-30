В Японии конвейер для доставки грузов заменит дальнобойщиков

Изобретения , В мире , Технологии
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Айман Аманжолова
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Конвейер для автоматической системы доставки грузов соединит крупнейшие города страны. Его протяженность составит около 310 миль (498 км)

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Проект должен помочь восполнить количество недостающих работников в области грузовых перевозок и уменьшить заторы на дорогах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Конвейер Autoflow свяжет Токио с Осакой, что решит проблему нехватки водителей грузовиков, а также уменьшит заторы», — говорится в материале газеты The Times.

По данным издания, товары весом до 1 т будут непрерывно доставляться по специально построенной сети конвейерных лент вдоль автомагистралей, подземных туннелей и теплотрасс. Ожидается, что конвейер сможет заменить до 25 тыс. водителей грузовых автомобилей.

«Поскольку мы ожидаем дальнейшего сокращения населения, дорога Autoflow очень важна. Она повысит производительность, снизит транспортную нагрузку на дорогах и поможет снизить выбросы парниковых газов», - заявил министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тецуо Сайто.

Министр добавил, что по мере сокращения населения Япония испытывает серьезный недостаток в рабочей силе. По его словам, число водителей-курьеров сократится с 660 тыс. в 2020 году до 480 тыс. человек в 2030 году.

#Япония #груз #автобан #конвейер

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