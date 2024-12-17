В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных

Здравоохранение , В мире , Технологии , Наука
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Испытания на животных показали: да, зубы восстанавливаются

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Японские стоматологи заявляют, что люди с отсутствующими зубами могут вырастить новые, тестируя инновационный препарат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По словам Катсу Такахаши, руководителя отделения челюстно-лицевой хирургии в больнице Медицинского исследовательского института Китано в Осаке и ведущего исследователя, под нашими деснами скрыты спящие зачатки зубов третьего поколения.

В октябре японские ученые приступили к клиническим испытаниям в Университетской больнице Киото. Взрослым добровольцам введено экспериментальное лекарство, которое, как ожидают медики, спровоцирует рост этих скрытых зубов. Это совершенно новая для всего мира технология.

Тесты на мышах и хорьках показали, что блокирование белка под названием USAG-1 может пробудить третий зуб, способный вырасти на одном и том же месте. Исследователи подтвердили свои слова, опубликовав лабораторные фотографии отросших зубов животных. На данный момент стоматологи уделяют приоритетное внимание пациентам, у которых от рождения отсутствуют шесть или более постоянных зубов. По словам Такахаши, этим наследственным заболеванием страдают около 0,1 процента людей, у которых могут возникнуть серьезные проблемы с жеванием.

Пока препарат предназначен в первую очередь для детей, и исследователи говорят, что он будет широко доступен к 2030 году.

Дело в том, что результаты, наблюдаемые у животных, не всегда получается экстраполировать на людей. Тем не менее, доктор Такахаши утверждает, что расположение нового зуба во рту можно контролировать, точно определив место инъекции препарата. А если зуб начинает расти не в том месте, его можно переместить с помощью ортодонтии или трансплантации, сказал он. В первом клиническом исследовании основной целью является проверка безопасности препарата.

На данный момент в качестве участников набраны здоровые взрослые, которые потеряли, по крайней мере, один зуб. Что касается молодых пациентов с врожденным пороком зубов, испытания с их участием только планируются. И хотя на этот раз регенерация зубов не является явной целью исследования, доктор Такахаши надеется, что это все равно произойдет с испытуемыми. Если это действительно случится, и окажется, что препарат может быть эффективен для людей, потерявших зубы во взрослом возрасте, это будет прорывное решение.

«Мы возлагаем большие надежды на то, что наша технология может напрямую увеличить продолжительность здоровой жизни», - сказал Такахаши.

 

 

 

#Япония #стоматология #зуб

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