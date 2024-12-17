В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных

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Японские стоматологи заявляют, что люди с отсутствующими зубами могут вырастить новые, тестируя инновационный препарат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По словам Катсу Такахаши, руководителя отделения челюстно-лицевой хирургии в больнице Медицинского исследовательского института Китано в Осаке и ведущего исследователя, под нашими деснами скрыты спящие зачатки зубов третьего поколения.

В октябре японские ученые приступили к клиническим испытаниям в Университетской больнице Киото. Взрослым добровольцам введено экспериментальное лекарство, которое, как ожидают медики, спровоцирует рост этих скрытых зубов. Это совершенно новая для всего мира технология.

Тесты на мышах и хорьках показали, что блокирование белка под названием USAG-1 может пробудить третий зуб, способный вырасти на одном и том же месте. Исследователи подтвердили свои слова, опубликовав лабораторные фотографии отросших зубов животных. На данный момент стоматологи уделяют приоритетное внимание пациентам, у которых от рождения отсутствуют шесть или более постоянных зубов. По словам Такахаши, этим наследственным заболеванием страдают около 0,1 процента людей, у которых могут возникнуть серьезные проблемы с жеванием.

Пока препарат предназначен в первую очередь для детей, и исследователи говорят, что он будет широко доступен к 2030 году.

Дело в том, что результаты, наблюдаемые у животных, не всегда получается экстраполировать на людей. Тем не менее, доктор Такахаши утверждает, что расположение нового зуба во рту можно контролировать, точно определив место инъекции препарата. А если зуб начинает расти не в том месте, его можно переместить с помощью ортодонтии или трансплантации, сказал он. В первом клиническом исследовании основной целью является проверка безопасности препарата.

На данный момент в качестве участников набраны здоровые взрослые, которые потеряли, по крайней мере, один зуб. Что касается молодых пациентов с врожденным пороком зубов, испытания с их участием только планируются. И хотя на этот раз регенерация зубов не является явной целью исследования, доктор Такахаши надеется, что это все равно произойдет с испытуемыми. Если это действительно случится, и окажется, что препарат может быть эффективен для людей, потерявших зубы во взрослом возрасте, это будет прорывное решение.