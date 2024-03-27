В Японии выросло число госпитализаций после приема БАДа

В мире, Происшествия
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Айман Аманжолова
[email protected]

По информации Киодо, число госпитализированных в Японии после приема БАД превысило сто человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: freepik.com

Речь идет о пищевой добавке с содержанием красного дрожжевого риса от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. Также был зарегистрирован второй случай смерти, связанный с приемом добавки, передает агентство Киодо.

«Число людей, госпитализированных после приема биодобавки подскочило до 106, и правительство заявило, что под ответственностью производителей проведет экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около шести тысяч продуктов», - сообщает агентство.

Как передает Киодо, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии во вторник сообщило, что был зарегистрирован второй случай смерти в результате приема добавки.

Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical заявила о первом случае смерти человека, продолжительное время принимавшего эти добавки, в результате развившегося заболевания почек. Было установлено, что покойный мог принимать добавки в течение последних трех лет. Последний заказ, согласно документам компании, был датирован февралем 2024 года.

Компания объявила об отзыве восьми добавок с использованием красного дрожжевого риса.

Kobayashi Pharmaceutical также сообщила о не менее чем 26 случаях госпитализации людей, принимавших пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса, после того, как у них развились различные заболевания, включая болезни почек. 

Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной якобы для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ.

#смерть #люди #Япония #БАД

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