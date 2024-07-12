В Японии законодательно обязали жителей смеяться

По заявлению авторов законопроекта, это положительно повлияет на физическое и ментальное здоровье граждан

Фото: Archie Lim

В японской префектуре Ямагата приняли закон, призывающий жителей, смеяться хотя бы раз в день. Об этом сообщили местные СМИ, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По заявлению авторов законопроекта, это положительно повлияет на физическое и ментальное здоровье граждан.

Необходимость нового документа объясняют результатами исследования, согласно которым часто смеющиеся люди живут значительно дольше остальных.

Более того, местные власти объявили в регионе восьмой день каждого месяца «Днем смеха». Однако ряд депутатов выступили с критикой принятого закона, заявив, что он ущемляет права тех, кто не желает смеяться из-за болезни или по личным причинам.