В затонувшем авто обнаружили тело пропавшего парня в Павлодарской области

Пропавшего парня нашли мертвым в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

29-летний мужчина 24 апреля на автомобиле «Нива» уехал на рыбалку и не вернулся. На следующий день дядя пропавшего обратился за помощью к спасателям Актогайского района.

Павлодарца начали искать с утра 26 апреля в реке Иртыш вблизи села Караой четверо сотрудников оперативно-спасательного отряда ДЧС области.

В 11:53 на глубине 4,5 метра водолазы обнаружили и извлекли автомобиль. На его заднем сидении находилось тело пропавшего.