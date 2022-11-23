В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции

Проблема дефицита пастбищ – одна из самых острых в регионе. По данным областной палаты предпринимателей «Атамекен», во многих населенных пунктах из-за дефицита участков для выпаса и сенокоса сельчане вынуждены пускать скот под нож.

С сентября по ноябрь текущего года Антикор провел свой анализ и выявил ряд системных просчетов. К примеру, вне контроля нередко остаются земли, владельцы которых умерли. На таких участках могут объявиться самовольные пользователи, не платящие налоги.

Выяснилось также, что почти 5 тыс. человек, владеющих пастбищами, не имеют ни лошадей, ни скота. При этом они выступают «собаками на сене», занимая до 1,8 млн га из 2,5 млн га пастбищных угодий области. То есть две трети земель, где мог бы пастись скот или вестись заготовка кормов, пустует, не работает.

Показательной является ситуация в Зайсанском районе: крестьянскому хозяйству, имею­щему 6 тыс. голов овец, смогли предоставить лишь 400 га пастбищ вместо 3,5 тыс. га, необходимых по норме.

Системной проблемой с сильным душком коррупции в Антикоре назвали также случаи землепользования лицами, сменившими или утратившими гражданство, а также выделение земли в долгосрочную аренду по принципу кумовства – без согласований и учета интересов третьих лиц.

– Мы вынесли в адрес уполномоченных органов ряд рекомендаций, – пояснил руководитель службы превенции областного антикоррупционного департамен­та Аскар Арыстан. – В частности, рекомендовали привести в соответствие статистику по поголовью скота и интегрировать электронные базы данных по земле и сельскохозяйственным животным. Это позволило бы выявить дисбаланс.

К слову, в 2021 году на востоке страны в результате изъя­тия пустующих и нерационально используемых земель удалось вернуть государству 500 тыс. га. Нынче только в Уланском райо­не в земли запаса перевели 50 участков пастбищ общей площадью примерно 6,7 тыс. га. Плюс составлено 74 акта о нерациональном использовании 14,5 тыс. га – по ним назначены проверки.